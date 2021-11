Der Tag des Vanille Cupcake // Spruch des Tages 10.11.2021

Heute ist der Tag des Vanille Cupcake. Aber anstatt jetzt sofort zur nächstgelegenen Bäckerei zu gehen, sollten wir uns bewusst werden, was Kuchen und Zucker für unseren Körper überhaupt bedeuten. Willst du mehr erfahren über Zucker und vor allem, wie er mit deiner Ernährung und Gesundheit im Zusammenhang steht? Dann lies gerne diesen Artikel.

Gesunde Ernährung

Zucker

Zucker – ein Gift

Bist du neugierig geworden und willst mehr erfahren?

Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Studien, die belegen, dass gesunde Ernährung ein Grundstein für ein gesundes und glückliches Leben darstellt. In Folge dessen beschäftigen sich auch immer mehr Menschen mit diesem Thema Ernährung, aber was bedeutet gesunde Ernährung denn nun genau? Es bedeutet sich bewusst zu ernähren. Frische Lebensmittel, vor allem Gemüse, zu konsumieren und zu verarbeiten. Auf Kohlenhydrate öfter mal zu verzichten, aber allem voran den Zucker zu reduzieren.Oftmals versteckt sich Zucker in Lebensmitteln, so dass er auf den ersten Blick gar nicht zu finden ist. Jedoch ist er dennoch vorhanden und hat damit die Macht unserer Gesundheit zu schaden. Man findet ihn auch in unerwarteten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Nudeln, Brot oder gar einer Bratwurst. Aber in unserer tagtäglichen Ernährung kommen diese Lebensmittel häufig vor. Kann das denn wirklich so schlimm sein?In unserer Ernährung ist es fast unmöglich komplett auf Zucker zu verzichten, jedoch sollten wir aus folgenden Gründen doch versuchen.Zucker kann zu Diabetes führen, was eine schwerwiegende Krankheit ist, die wir unser ganzes Leben nicht mehr loswerden. Sie beeinflusst unser komplettes Leben, außerdem kann sie auch sehr gefährlich sein. Bei Diabetes kann unser Körper unseren Blutzucker Gehalt nicht mehr kontrollieren, weshalb es manuell übernommen werden muss, jedoch können hierbei sehr schnell Fehler auftreten. Es kam schon häufiger vor, dass Diabetiker in einen hypoglykämischen Schock gefallen sind. Hierbei handelt es sich um ein rapides Absinken des Blutglukose- Spiegels, was zur Folge hat, dass Menschen durch Unterzuckerung bewusstlos werden, was unter Umständen gravierende Folgen haben kann. Und das alles nur durch Ernährung.Außerdem kann Zucker zu Stimmungsschwankungen führen, was auch für unsere Mitmenschen nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Es kann anstrengend sein, plötzlich einfach aggressiv oder traurig zu werden, lediglich weil wir schon zu lange kein Zucker mehr zu uns genommen haben. Es ist fast schon eine Art Sucht, eine Sucht nach Zucker. Aber wenn wir unsere Ernährung umstellen und bewusster auf Zucker verzichten, kommen wir dann aus diesem Teufelskreis heraus?