Das 2 LOW DAYS Prinzip: Abnehmen garantiert!

Das Beste bei diesem Programm ist, dass du den Sport einfach in deinen Alltag integrieren kannst und nicht immer einen Termin finden oder dir große Zeit nehmen musst, um all das umzusetzen.Dieser Vorschlag 2 basiert auf einer alten kamerunischen Erkenntnis, wie sich die Krieger in Zeiten des Friedens fit halten mussten. Sie sollten fit bleiben und ständig ihr Gewicht unter Kontrolle halten. Abnehmen oder fit bleiben waren schon seit jeher eine Sorge des Menschen. Als Kinder hörten wir, wie meine Eltern uns sagten, „heute wird weniger gegessen, damit der Körper sich erholt." Erst Jahre später habe ich diese Logik verstanden, denn meine Schwestern handelten auch so, um ihr Gewicht zu kontrollieren. Sie aßen an manchen Tagen viel und dann an manchen Tagen weniger, aber Diät machten sie nie. Nun übe ich selbst diese Methode seit fast zwei Jahren aus.Dieser konkrete Vorschlag ist das, was ich selbst derzeit praktiziere. Ich habe mich noch nie so gut und fit gefühlt. Mit weit über 40 fühle ich mich wie 25 und das nicht nur mental. Das ist viel mehr als ein Gefühl. Mein Körper allein beweist es den anderen und mir auch.Mit diesem Vorschlag verlierst du nachhaltig, langsam und sicher Gewicht, dabei bauen sich Muskeln undKraft auf und Du verlierst vieleZentimeter Umfang.In diesem Programm geht es darum, einen Kompromiss zu finden zwischen dem normalen Essen, der Kalorienmenge und dem Sport (der Bewegung) im Alltag, ohne schnell die Lust zu verlieren, ohne sich an einen festen Essensplan zu halten und ohne ins Fitnessstudio zu gehen: Das bedeutet, ohne viel Zeit zu verlieren und mit vollem Appetit.Dieses Programm ist sehr effektiv, um Gewicht zu verlieren, ohne dass die Haut herunterhängt, denn du wandelst viel Fett in Muskeln um. Das Programm ist wunderbar, wenn man schon eine schöne Figur hat und sie behalten möchte und dabei ein paar Muskeln aufbauen und sich noch fitter halten will.Das Grundprinzip hierbei ist es, an zwei oder drei Tagen der Wochen nur die 1/3 oder die ½ Portion an Essen zu sich zu nehmen als man es normalerweise getan hätte. Menschen, die gern Kalorien zählen mögen, sollten die Idee meiner Freundin übernehmen und an Low Tagen höchsten 800 kcal zu sich nehmen. Der Mensch nimmt normalerweise ca. 2000 kcal am Tag zu sich.Ich nenne diese zwei Tage die Low Days oder mild days. Wenn du zusätzlich noch Muskeln aufbauen und schneller abnehmen willst, solltest du dazu ein kleines Sportprogramm – auch gerne zu Hause – von 15-25 Minuten absolvieren (mindestens 5-mal pro Woche) und vielleicht am Sonntag 20-30 Minuten joggen gehen. Da ich sowieso ca. 4 Mal pro Woche jogge, ist Sport bei mir schon integriert.Bei mir sind Montag und Dienstag meine Low Days. An diesen Tagen esse ich sehr gesund, nur Gemüse und Fisch, sei es als Salat oder gebraten mit viel Öl, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln und ein bisschen scharfem, frischem Pfeffer aus dem Asia- oder Afro-Shop.Ich brate gerne einen Fisch dazu (oft frische Lachssteaks mit Haut, Zander, Viktoriabarsch, Heilbutt mit Haut oder ganze Fische aus dem Asia- oder Afro-Shop).Das heißt, ich esse entweder einen gemischten Salat oder gebratenes Gemüse mit einem gebratenen Fisch. Das ist für mich im Vergleich die Hälfte an Kalorien (nicht unbedingt an Menge) von dem, was ich normalerweise esse.Du musst es nicht machen wie ich. Wenn du genau weißt, was du am Tag isst, zum Beispiel zum Frühstück zwei Scheiben Brot, zum Mittag eine Pizza, abends ein Abendbrot, dann versuche, davon an deinen Low Days nur die Hälfte zu essen. Du musst keine Kalorien zählen. Nur immer ungefähr schätzen reicht aus!Auf jeden Fall esse ich so viel, bis ich satt bin und jogge jeden zweiten Tag je nach Lust und Laune 30-60 Minuten inkl. Gymnastikübungen. Das ist mein Geheimnis für meinen fitten Körper. Manche denken ich würde Leistungssport machen oder ins Fitnessstudio gehen, um die Muskeln zu halten. Nein, ich war noch nie in einem Fitnessstudio und habe auch noch nie eine Diät gemacht.Kuchen und Süßigkeiten kann man abund zu essen. Es bringt nichts, beim Geburtstag der Omi keinen Kuchen zu essen, weil man aufpasst. Aberdanach musst du das wegarbeiten.