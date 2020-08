DAINU-VEGAN – gesunde Ernährung auf Zeit/ Spruch des Tages 10. August 2020

Cool, aber top gesund kann die Ernährung sein.

Vorwort: Fleisch-, Milch-, Weizen- und Zucker-Fasten auf Zeit macht gesund

Der Mensch als Ganzes

DAINU-VEGANE Ernährung wirkt sich positiv auf die Lebenserwartung aus, sie regt den Stoffwechsel an und bekämpft:

Wissensschatz

Dieses Buch ist einfach geschrieben und für jeden leicht zu verstehen.

DAINU-VEGAN: eine krankheitsbekämpfende Ernährung, die so gut schmeckt! DAINU-VEGAN: eine andere Ernährung für Fleischliebhaber, die frei, glücklich, gesund macht und dazu schmeckt – ohne angereicherte Produkte, ohne Nahrungsergänzungsmittel, ohne Mangelerscheinungen. Eine Ernährungsart, bei der die Mahlzeiten mit Genuss satt und glücklich machen und Zivilisationskrankheiten vorbeugen, sie bekämpfen oder gar heilen.Wenn du Fleisch, Milch und Milchprodukte, Weizen und Zucker fastest, hilfst du deinem Körper, sich selbst von zahlreichem Müll zu befreien und sich neu zu regenerieren. Zeitweises Fasten dieser Lebensmittel führt auch dazu, dass man langfristig viel weniger dieser Produkte zu sich nimmt und somit gesünder lebt.Diese Art von Fasten während eines Monats bedeutet eine lange Pause von Fleisch-, Milch-, Weizen- und Zuckerprodukten. Das ist Medizin für den Körper und die Psyche. Monatliches Fasten verhindert nicht nur die Gewichtszunahme, sondern hilft dem Körper Schadstoffe auszuscheiden.Ein Grundunterscheid zwischen der afrikanischen und der westlichen Vorstellung des Menschen liegt darin, dass die afrikanische Kultur Dinge (das bedeutet auch die Nahrungsmittel und die Ernährung) nicht als Einzelnes betrachtet. Der Mensch ist als Ganzes zu sehen und lebt in einer Umgebung, die einen Einfluss auf ihn hat. Deswegen ist auch die Nahrungsaufnahme mit dem gesamten Bio-Rhythmus verknüpft. Das heißt, dass die Auswahl dessen, was man isst, auch saisonal bestimmt ist. Letztendlich bedeutet das wiederum, dass es immer Pausen zwischen dem Verzehr bestimmter Lebensmittel gibt.Lange Pausen zwischen der Aufnahme unterschiedlicher Lebensmittel entsprechen am ehesten dem biologischen Rhythmus des menschlichen Körpers und helfen dem Menschen, den Spiegel der Nährstoffe zu regulieren und die Abfallstoffe des Körpers regelmäßig zu entsorgen. Man hat so weder zu viel noch zu wenig eines bestimmten Stoffes in sich. So werden Mangelerscheinungen vermieden, denn nicht die Fülle, sondern die richtige Auswahl von Lebensmitteln zum richtigen Zeitpunkt macht gesund und glücklich.• Diabetes• Kardiovaskuläre Erkrankungen• Krebs• Belastung der Knochen und Gelenkschäden• Herzkrankheiten• Hormonelle Störungen• Gallensteine• Verminderte Zeugungsfähigkeit• Depression• Hohen Blutdruck• Hohes Gesamtcholesterin• Asthma• Schlafstörungen• Impotenz• Stress• Viele andere psychosomatische Krankheiten• Muskel-, Glieder- und Gelenkschmerzen• Falten, Cellulite• Und viele andere KrankheitenDantse Dantse erweitert dein Wissen und bereichert dich mit sehr vielen neuen Informationen und mit exklusiven Erkenntnissen über neue Stoffe und Lebensmittel, wie selten ein Autor zuvor. Dies ist nur möglich, weil er vieles aus Afrika mitbringt, neue Lebensmittel mit erstaunlichen Heilkräften, die zwar Forschern und der Wissenschaft, aber noch nicht dem normalen Menschen bekannt sind.Hier findest du viele nützliche und ausführliche Informationen an einem Ort versammelt:• Vitamine und Mineralstoffe: wo sie vorkommen, ihre Funktion, was ein Mangel auslöst• Gifte und Chemikalien in Lebensmitteln und Gegenmaßnahmen• Basische, bittere, säuerliche Lebensmittel• Natürliche Antibiotika• Und vieles mehrDas Buch ist absichtlich frei von komplizierten Fachwörtern und Fachdefinitionen, die sowieso niemand richtig versteht, damit du direkt, ohne viel zu überlegen, handeln kannst und verstehst, was dir guttut.Ein Buch für jede Frau und jeden Mann, damit du selbst weitersuchst und verstehst, wie sehr das, was du isst, deine Gesundheit bestimmt. Diese Mischung aus eigener Erfahrung, Wissenschaft und Kenntnissen aus Afrika macht dieses Buch zu einem Wissensschatz für ein gesundes Leben.