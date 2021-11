Burnout - wie erkennst du es?

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Burnout erkennen

Signale für ein Burnout

Willst du noch mehr Signale deuten lernen?

Dein Körper und deine Seele senden ständig Signale. Du kannst sie erkennen und deuten.Mit dem Buch „Ich lese deine Gedanken und deine Körpersprache“ durschaust du dich und deine Mitmenschen!Du fühlst einen großen Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen.Außerdem fühlst du dich hilflos, hoffnungslos, motivationslos oder depressiv.Möglicherweise hast du ständig Kopf-, Bauch- oder Rückenschmerzen.Du ziehst dich auch zurück von Kollegen, Kunden, Freunden und Bekannten.Recht häufig hast du Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen.Du hast keine Lust auf Sex, Nähe oder Körperkontakt.Und ziehst dich von allen Aktivitäten und Hobbys zurück.Du hast keinen Mut mehr und alles wird dir gleichgültig.Häufig bist du lustlos und schnell gereizt.Du hast Angst nicht zu schaffen, was man von dir erwartet.Erkenne nicht nur, ob du ein Burnout hast, sondern auch Energieräuber, Neider und ob dein Partner dir gut tut mit dem Buchvon Dantse Dantse!Erhältlich auf:… und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen