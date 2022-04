Darmstadt News! Was ist los in unserer schönen Stadt?

Wissenschaftliche Darmstadt News

Wusstest du schon? Darmstadt News April

Am 07.04.2022 ist der Weltgesundheitstag. Natürlich hat auch die Wissenschaftsstadt Darmstadt dazu ein Thema, das sehr wichtig ist: die Bedeutung des Klimaschutzes für die Gesundheit. Anlässlich diesen Themas betont Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz, dass die Gewährleistung der kommunalen Gesundheit ihr ein wichtiges Anliegen ist (den ganzen Artikel findest du hier).Das Thema Klima macht vielen Menschen Sorgen. In Bezug dazu gerade der Klimawandel und die Wasserknappheit, die schon einigen Ecken der Welt Probleme bereitet. Gerade auch innerhalb von Stadt wird es während des Sommers immer wärmer. Der Grund, die immer kahler werdenden Bürgersteige. Fehlende Straßenbegrünung und Schattenspendende Pflanzen, die die Stadt kühl halten könnten. In Darmstadt ist hierzu ein Projekt entstanden: “Schlaues Wasser“. Es ist ein großes Kollaborationsprojekt mit vielen Darmstädter Akteurinnen und Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Interessensvertretungen.Darmstädter Fakten:– Das bundesweit etablierte Semesterticket für Studierende ist ursprünglich eine Innovation made in Darmstadt: Vor 30 Jahren, zum Wintersemester 1992/93, schlossen die ASten von TH und FH Darmstadt einen Vertrag mit der HEAG. Das Studierendenparlament der TH hatte dem Start des Pilotprojekts bereits ein Jahr zuvor zugestimmt.