Deine unterbewussten Signale – Ich lese deine Gedanken

Jeder Mensch hat unbewusste Signale, um seine Gefühle auszudrücken

Oft können Menschen unbewusst so nach Hilfe suchen



Du findest mehr zu diesem Thema in dem Buch: „Ich lese deine Gedanken“

Unser Körper sendet immer wieder Signale aus, um unsere Gefühle zu zeigen. Freude, Trauer, Stress und Leid. Es gibt viele, und manche Signale kennt man auch. Lächeln, weinen, lachen, oder auch sich selbst kratzen. Wenn man immer in Bewegung bleiben muss, oder anfängt schneller zu atmen, solches sind Zeichen deines Körpers und Gehirn anderen Menschen zu zeigen wie es dir geht.Auch wenn wir nicht sprechen, reden wir viel. Unsere Körpermerkmale, unser Körperbefinden, unsere Körpersprache und unsere Gefühle verraten fast alles. Der Körper redet immer, auch wenn wir schlafen.Jedoch gibt es nicht nur viel mehr Signale, sondern auch viel mehr Gefühle und Situationen auf die sie versuchen aufmerksam zu machen, welche viel gefährlich sein können, als „nur“ Trauer und Stress.Es gibt viele schlimmere Erkrankungen, wo der Körper versucht bei anderen Hilfen zu finden, ohne dass es die Person selbst mitbekommt.In diesem Video wollen wir euch einen Einblick darauf geben, welche Erkrankungen es sein können. Und auch was diese Signale sein können, und wie du sie deuten kannst.Du findest das Buch hier:Und in der Buchhandlung deines VertrauensZum Autor:Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.