indayi edition wünscht einen frohen 1. Advent!

Das erwartet euch im Weihnachtsmonat!

Zum Verleger:

Nur noch 3 weitere Kerzen anzünden und wir feiern wieder zauberhafte Weihnachten!Damit dieses Jahr das Weihnachtsfest noch schöner wird, hat indayi edition einiges geplant.Ihr könnt euch auf ein Interview mit dem Verleger und erfolgreichen Autor Dantse Dantse freuen. Außerdem erwartet euch ein wunderschöner Kalender für das kommende Jahr 2022.Darüber hinaus folgen viele weihnachtliche Geschenkideen – unter anderem in Form von Buchtrailern. Diese werden euch bei der Vorbereitung der Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten weiterhelfen und inspirieren.Überdies werden unsere Social Media-Kanäle im Weihnachtsmonat weihnachtlich und kreativ.Um einen kleinen Vorgeschmack auf die Geschenkideen zu bekommen, ist hier eine kleine Auswahl an Büchern zu finden.Diese Bücher werden dir helfen, die Weihnachts- und Winterzeit gesund und glücklich zu überstehen:Erhältlich bei: Indayi.de Darüber hinaus:Außerdem:Erhältlich bei: indayi.de Und schließlich:Erhältlich bei: Indayi.de Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.