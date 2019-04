Ein Wochenende ohne Kuchen......

.....ist kein Wochenende ;-)..... und darum gibt es ein Weintraubentörtchen.3 Eier100gr. Zucker1 Tütchen Vanillezucker1 Tütchen geriebene Zitronenschale150gr. Mehl1 TL Backpulverca. 400gr. kernlose grüne Weintrauben (halbiert)8 Blatt weiße Gelatine1 Tütchen Vanillepudding30gr. Zucker300ml. Weißwein (trocken)250gr. Speisequark (Magerstufe)50gr. Zucker400gr. Schlagsahne (steif geschlagen)Außerdemgehobelte geröstete Mandelnetwas helle erhitzte Marmeladeeine 22- oder 24er mit Backpapier ausgelegte Springform1 TortenringEier, Zucker, Vanillezucker und Zitroneabrieb in einer Rührschüssel mit einem Handrührgerät (Rührbesen) auf höchster Stufe ca. 5 Minute dickschaumig aufschlagen.Mehl mit Backpulver mischen und vorsichtig unterheben.Teig in der Springform glatt streichen und bei 175 Grad (Umluft) sofort backen.Backzeit: ca. 20- 25 Minuten.Den Boden aus der Form lösen, auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen und erkalten lassen.Den Boden einmal waagerecht durchschneiden.Gelatine nach Packungsanleitung in Wasser einweichen.Puddingpulver nach Packungsanleitung, aber mit 30gr. Zucker und 300ml. Wein, zubereiten. Gelatine ausdrücken und unter Rühren in dem heißen Pudding auflösen.Quark und die restlichen 50gr. Zucker mit dem Pudding gut verrühren.Wenn die Pudding-Quark-Creme anfängt zu gelieren, die steif geschlagene Sahne in 2 Portionen unterheben.Unteren Boden auf eine Tortenplatte legen, einen Tortenring darumstellen und mit gut 1/4 der Creme bestreichen. Etwa 3/4 der Trauben darauf verteilen und mit gut 1/4 der restlichen Creme bedecken.Oberen Boden auflegen, leicht andrücken. Boden mit übriger Creme bestreichen und die restlichen Trauben auflegen.Die Torte mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen.Tortenring lösen.Torte mit der hellen Marmelade ( ich habe Orangenmarmelade genommen) bestreichen und den Rand mit Mandeln garnieren.