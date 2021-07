Uhingen feiert mit vielen Hits, Stars und guter Laune den Uhinger Schlagersommer

Dies wurde gestern beim Uhinger Schlagersommer eindrucksvoll unter Beweis gestellt, denn alle Künstler des Tages hatten ihre aktuellen Erfolgsmelodien sowie ihre größten Hits mit im Gepäck.Den musikalischen Anfang des Abends bestritt der Lokalmatador Steffen Kohl.Er nahm dabei sein Publikum unter anderem auf die "Insel sorgenfrei" mit.Als besonderes Highlight begrüßte der Sänger seine Frau Martina auf der Bühne.Gemeinsam begangen sie mit "Für immer bei dir" eine Hommage an ihre Liebe.Als erste musikalische Gäste durften sich Mario& Christoph vom ehemaligen Alpentrio Tirol präsentieren.Sie feuerten für ihr Publikum ein wahres musikalisches Hit- Feuerwerk ab.Dabei spannten sie einen musikalischen Bogen vom "Alpentrio Medley" über aktuelle Melodien der letzten 10 Jahre und ihre größten Hits als Komponisten.Es erklangen Melodien wie" Ich habe das Gefühl ","Der Engel, der Teufel und du", "Rot sind die Rosen" sowie die aktuelle Single "Im alten VW. "Das Publikum feierte den Auftritt der Tiroler Hitgaranten mit viel Applaus.Den zweiten Teil eröffnete Steffen Kohl musikalisch mit seinem "Stern der Toskana".Mit Kristina Bach war auch eine Grand Dame des deutschen Schlagers in Uhingen mit dabei.Musikalisch sorgte sie für einen Reigen der Gefühle.Mit ihren Hits wie "Erst ein Cappuccino "," Ich will nicht dein Geheimnis sein" oder " Atemlos durch die Nacht. " sorgte die Sängerin für beste Stimmung.Für Gänsehautmomente sorgte sie mit der Hoffnungsmelodie "Gib nicht auf."Zum Finale sangen Mario & Christoph den Peter Alexander Klassiker" Feierabend. "Nach diesem fulminanten Schlagertag ging das Publikum mit einem guten Gefühl nach Hause.