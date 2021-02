SUSAL die Partyhexe - Der volkstümliche Wirbelwind aus den Bergen begeisterte das Publikum am 13.2.21 bei ihrem ersten Online- Faschingskonzert auf Facebook

Authentizität, Vielseitigkeit, Herzlichkeit und Flexibilität sind in unserer heute sehr schnelllebigen Zeit Attribute, welche die Basis für Erfolg bilden!SUSAL, die Partyhexe zeichnen genau diese Werte musikalisch und menschlich aus.So ist es auch nicht verwunderlich, dass die volkstümliche Powerfrau aus den Bergen jedes Fest zum Beben bringt.Dabei ist eine vielfältige Songauswahl und beste Stimmung garantiert!Denn wo SUSAL auftritt steppt der Bär!In der Region ist SUSAL keine Unbekannte. Auf zahlreichen Festen, wie dem Günzburger Volksfest, dem Augsburger Plärrer oder dem Lauinger Rosenmontagsball sorgte die Entertainerin als Frontfrau und Harmonikaspielerin der legendären Isartaler Hexen für beste Stimmung. Nach der Auflösung der Kultformation startete die Powerfrau solistisch durch. Mit ihrem aktuellen Debütalbum „ Des alles bin I“ stürmt der Wirbelwind in die Herzen der Musikfans. Das Album beinhaltet Vielseitigkeit und Leidenschaft pur!Die Bandbreite reicht von volkstümlichen Klängen wie „Lass ma die Kirch im Dorf“ über heimatliche Ballade wie „Du bist Austria“, Mitsingschlager wie ihrem Sommerhit „Lila Sommerkleid“, bis hin zu feministischer und ausdruckstarker Popmusik wie „ Neubeginn.“Bei ihrem ersten virtuellen Faschingskonzert präsentierte die Entertainerin aus den Bergen neben eigenen Titeln wie "Schee ist da wo der Schnee is" oder" A weng bewegen" auch ein buntes stimmungsvolles Potpourri welches von Volksmusik über Schlager und Party bis hin zur Popmusik reichte. Mit ihrer Herzlichkeit und musikalischem Hochgenuss verzauberte die Partyhexe ihr Publikum knapp 2 Stunden lang und konnte den Menschen so einen Moment der Freude in schwierigen Zeiten schenken.Das Konzert wurde kostenlos für ihre Fans übertragen. Unterstützt wurde diese tolle Aktion von Max Sonntag Veranstaltungstechnik, welcher für perfekte Ton, Licht und Übertragungsqualität sorgte.Das Konzert ist ab sofort auf der offiziellen Facebook Seite von Susal die Partyhexe abrufbar.Bildquelle: Hofbauermusic, Konzertbilder Susanne Franz