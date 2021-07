Sigrid& Marina versprühen mit ihrer neuen Melodie „Volle Lust und volles G`fühl“ Lebensfreude pur

Zu diesen Interpreten zählen seit Jahren Sigrid& Marina aus dem oberösterreichischen Salzkammergut.Sie schaffen es mit einem bunten volkstümlichen Melodienstrauß dem Publikum musikalische Rosen der Lebensfreude, Hoffnung und Zuversicht zu schenken.Ihre vielfältige Art volkstümliche Musik zu interpretieren brachte ihnen schon sehr große Erfolge.Sie gewannen u.a. den Grand Prix der Volksmusik und wurden mit acht goldenen Schallplatten ausgezeichnet.Auch ihre neue Sommersingle „ Volle Lust und volles G´fühl“ ist ein potentieller Hit Kandidat.Die Melodie überzeugt mit Charme, Lebensfreude und einem Hauch Humor.Der Titel wurde im typischen Sigrid& Marina Klangbild produziert und lädt das Publikum zum tanzen, klatschen und mitsingen ein. Hierbei ist gute Laune garantiert!Die Melodie stammt aus der Feder von Hans Greiner. Die Musik steuerte Christian Zierhofer bei.Volle Lust und volles G`fühl erleben Sigrid& Marina auch abseits der Bühne.Marina durfte vor kurzem ihr größtes Glück erleben. Sie wurde Mutter eines gesunden Sohnes.An dieser Stelle gratulieren wir recht herzlich !In nächster Zeit sind Sigrid& Marina oft im TV zu erleben u.a. beim Wenn die Musi spielt Sommer Special 2021 am 10.7. um 20: 15 Uhr im MDR und ORF 2 sowie am 19.9 um 10 Uhr in der ARD Show „ Immer wieder Sonntags.“