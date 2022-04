Sigrid& Marina verschenkten bei ihrem Konzert in der Burgauer Kapuzinerhalle musikalische Heimatgefühle

Wahre musikalische Perlen brachtenzu ihremin diemit.Für das Publikum war es am gestrigen Abend "Das größte Glück" die goldenen Stimmen der Volksmusik wieder zu erleben.An diesem ganz besonderen Abend wurde wieder einmal deutlich wie wichtig es ist "Miteinander" zu singen und hervorragende Musik zu genießen.Eine wahre musikalische Perle ist es, wenn Sigrid & Marina zu ihrer Gitarre greifen und unplugged die Melodie "Meine Heimat der Berge bist Du" anstimmen. Wenn "Die Glocken von Stella Maria" erklingen berühren sie das Publikum tief in Herz und Seele.Ein Titel, der das Leben besonders gut beschreibt ist das Siegerlied vom Grand Prix der Volksmusik 2007 "Alles hat zwei Seiten ."Bei einigen Melodien konnte man auch das "Herzklopfen" des Publikums sinnbildlich hören. Eine wahre Freude ist es, wenn Sigrid & Marina die größten Hits aus Schlager & Volksmusik in verschiedenen Musik und Themen Medleys präsentieren.Musikalisch fragten die Beiden auch: "Hast du heute schon ein Lächeln verschenkt?"Dabei strahlten die Fans über das ganze Gesicht.Bei der „Heimwehmelodie“ erstrahlte die Kapuzinerhalle in einem Lichtermeer.Natürlich durften auch die goldenen Hits von den Grand Prix Siegerinnen nicht fehlen.Nach Burgau hatten sie natürlich ihre "Pure Lust am Leben" und die „Nummer 1 " mitgebracht.Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist immer die musikalische Revue von Sigrid &Marina.In Burgau verbeugten sie sich musikalisch vor der Showmasterin und Entertainerin Catharina Valente.Mit "Und geh'n die Lichter aus" verabschiedeten sich die Beiden von ihrem Publikum.Sigrid &Marina sind ein wahres Licht und ein leuchtender Stern in der Welt der Unterhaltungsmusik.Burgau freut sich auf ein Wiedersehen!