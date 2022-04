Schlager mit Herz- In Memmingerberg feiern die Stars aus Volksmusik und Schlager ein Fest der Herzlichkeit

Diese Devise wurde gestern bei Schlager mit Herz in der der Festhalle Memmingerberg eindrucksvoll aufgezeigt.Das Publikum bekam bei der Benefizveranstaltung für demenzkranke Personen ein Feuerwerk der volkstümlichen Schlagerunterhaltung geboten.Den musikalischen Reigen des Abends eröffnete der Gastgeber Gregor Schäfer mit der Titelmelodie der Veranstaltung "Schlager mit Herz". Im Anschluss präsentierte er viele seiner Melodien. Er verneigte sich u.a. musikalisch bei seiner Frau mit der Melodie" Solange ich atme. "Im zweiten Teil begeisterte der charmante Schlagersänger mit einer Hommage an Roy Black.Nun wanderte das Publikum musikalisch ins Thüringer Land, genauer gesagt an den Rennsteig. Die Rennsteig Kusteln begeisterten das Publikum mit wunderschönen heimatlichen Klängen.Sie stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie "Ein Kind vom Thüringer Wald" sind.Mit "Für unsere Heimat" erklang eine weitere musikalische Verneigung vor ihrem Heimatland Thüringen.Für Gänsehautmomente sorgten die Musikanten mit der Melodie "Menschen haben auf Gott vergessen ." Diese Melodie passt gerade in diese schwierigen und unsicheren Zeiten.Im zweiten Teil brillierte auch Herta von der Bergbahn mit komödiantischen Einlagen.Die Rennsteig Kusteln sorgten dort auch für beste volkstümliche Stimmungsmusik.Die Erfolgsvita von Mario und Christoph aufzuzählen, würde bedeuten Eulen nach Athen zu tragen.Das Erfolgsduo aus Tirol ließ es sich nicht nehmen bei der Benefizveranstaltung nach Memmingerberg zu reisen.Sie präsentierten ihre schönsten Melodien. Unter anderem besangen sie "das Gefühl. "Für alle Fans des Alpentrio Tirols erklangen die schönsten Melodien in einem Hitmix.Auch Lieder aus ihrem demnächst erscheinenden Album haben die Erfolgsmusikanten mit nach Memmingerberg gebracht.Neben der Titelmelodie "Ich trag die Sonne in meinem Herz" erklang auch" Ich habe dir die Liebe mitgebracht. "Das neue Album verspricht wieder ein absoluter musikalische Leckerbissen zu werden.Für beste Stimmung sorgten die Beiden auch mit "Sag den Tränen goodbye" oder " Der Engel, der Teufel und du. "Für große Begeisterung sorgten sie auch im Duett mit Gastgeber Gregor Schäfer und der Kultmelodie "Rot sind die Rosen"Sigrid & Marina sind und bleiben die Königinnen der Volksmusik!Sie präsentierten in ihrem Programm wahre volkstümliche Musik Perlen.Mit einem bunten Melodienstrauß eröffneten sie ihren Part.Wie sehr ihre Musik die Menschen berührt wurde bei ihrer unplugged Nummer "Meine Heimat, der Berge bist du" eindrucksvoll aufgezeigt. Mit ihren glockenklaren Stimmen drangen die Sängerinnen hierbei ganz tief in das Herz des Publikums ein. Eine weitere Melodie für die Seele erklang mit den "Glocken von Stella Maria ."Musikalisch besangen Sie außerdem "Das größte Glück" sowie" I möcht gern dein Herzklopfen hören. "Bei "Fliege mit mir in den Himmel hinein" herrschte eine besonders gute Stimmung in der HalleUnter dem Motto "Liebe" zeigten sie eine kleine Musikrevue auf der Bühne.Durch den Abend führte neben Gregor Schäfer auch die charmante Shanna Lucia Frings.Beim gemeinsamen Finale stimmten die Stars des Abends das "Sierra Madre" an.