Saso Avsenik und seine Oberkrainer begeistern beim Vöhringer Musikanten-Express im Kulturzentrum

Diese Devise trifft auf Saso Avsenik und seine Oberkrainer besonders zu, denn der Frontmann der Gruppe ist der Enkel des legendären Slavko Avsenik, der als Erfinder des Musikstils bekannt ist.Mit einem wahren Musikanten-Express rollte die Formation im Vöhringer Kulturzentrum ein.Mit im Gepäck hatten die Musikanten neben den großen Hits von Slavko Avesnik und seinen Orginal Oberkrainern auch viele neue Melodien.Es erklangen hierbei viele Klassiker wie „ Franz der Maurergesell “, „ Auf der Autobahn“ oder „das Hirtenlied.“Aber auch neue Melodien wie „ Küss mich doch“ kamen beim Publikum sehr gut an.Dass die Musikanten wahre Meister ihres Faches sind, bewiesen zahlreiche Solostücke, wie z.B. das von Lucija Selak, der Sängerin der Gruppe auf ihrer Steirischen Harmonika.Jeder dieser Musikanten trägt das Lebensmotto: "Es ist so schön ein Musikant zu sein" in seinem Herzen.Beim großen Finale verabschiedeten sich die Musikanten mit der Melodie "Freunde, wir bleiben Freunde. "Ehe dann die wahrscheinlich bekannteste Melodie der Oberkrainer das "Trompetenecho" erklang.Durch das Programm führte mit viel Witz, Charme und Esprit der Entertainer Hubi Aschenbrücker.Die Veranstaltung wurde vom Organisator Max Harder perfekt organisiert.Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich beim Veranstalter für die Einladung bedanken.