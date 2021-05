Musik in den Bergen Beste volkstümliche Unterhaltung in malerischer Natur

Seit 18. Oktober 2013 bereist die singende Moderatorin mit Herz Sonja Weissensteiner die schönsten Regionen in den Alpen.Auf ihren Reisen erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer einen abwechslungsreichen Fernsehabend. Die charmante Südtirolerin trifft in ihren Sendungen immer wieder Persönlichkeiten, welche die Gegend repräsentieren. In den bisher 18 Episoden des Formates durfte die Powerfrau bereist Reinhold Messner oder Magdalena Neuner begrüßen. Natürlich kommen auch kulinarische Köstlichkeiten nie zu kurz. Handwerk und Brauchtum bieten interessante Einblicke in Vergangenheit und handwerkliche Raffinessen. Natürlich kommt die volkstümliche Unterhaltungsmusik dabei nicht zu kurz. Viele namhafte Interpreten wie Hansi Hinterseer, Sigrid& Marina, die Edlseer, die Seer, Nik P, DJ Ötzi und viele mehr durften bereist in dieser Sendereihe zu Gast sein.An Christi Himmelfahrt besucht Sonja Weissensteiner die Region Karwendel. Neben Brauchtum, Tradition und Kulinarik gibt es wieder viel Musik aus der Region u.a. von der Gruppe Sonnwend und den Trenkwaldern. Die Sendung läuft am 13.05.21 um 20:15 Uhr im BR Fernsehen.Bildquelle:Bild: Action Film + Foto KG/S.a.S./BR