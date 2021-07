Meissnitzer Band - Die Mundartband aus Österreich feiert ihr 25 jähriges Bestehen

Diese Devise trifft seit 25 Jahren auf die Mundartrocker der Meissnitzer Band zu.Angefangen haben Christiane Meissnitzer-Gesenger und ihr Mann Hans Gsenger als musikalische Begleitung der Skifahrerin Alexandra Meissnitzer unter dem Namen Meisi Musi.Zur Band gehören neben den Beiden auch Christoph Schwaiger und Johannes Eder.Durch ihre authentische und bodenständige Art schaffte es die Band ein großes Publikum von sich zu überzeugen.Zahlreiche TV Auftritte bei „ Wenn die Musi spielt“ oder dem „ Musikantenstadel“ folgten.Für ihr musikalisches Schaffen wurden sie für das Album „ Echt“ mit Doppelplatin in Österreich ausgezeichnet. Für die Produktion „ Land zum Leben“ wurde die Formation mit einer goldenen Schallplatte geehrt.Weitere musikalische Erfolgsmelodien wie „ Lederhosentog“, „ Sally“ oder „ Hiatz“ reihten sich außerdem in den Erfolgsreigen ein.Trotz ihres großen Erfolges ist die Band am Boden geblieben.Sie entwickeln ständig neue Konzepte und Ideen.Vor einigen Jahren entstand ihre Herzensangelegenheit „ Advent im Gebirg.“Hier spielt die Band unplugged in einer kleinen Bergkapelle ,in ihrem Heimatort Abtenau im Salzburger Land, für ihre Fans besinnliche Konzerte.Ihre Authentizität unterstreicht auch ihre Heimathymne „ Ja zu Salzburg.“Eine besondere Herzensangelegenheit ist Christiane Meissnitzer-Gsenger ihr soziales Engagement u.a. für die Einrichtung RollOn Austria für Menschen mit Handicap.Speziell hierfür entstand der Song „ Du bist anders.“In ihrer bisherigen Vita veröffentlichte die Band 14 Alben.Natürlich darf in diesem Jahr eine Jubiläumsproduktion nicht fehlen. Sie trägt den Titel „ Mit dir.“ Die gleichnamige Melodie ist ein musikalischer Liebesschwur zwischen Christiane und Hans.Wir wünschen der Formation weiterhin viel Erfolg!