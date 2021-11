Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wenn ein Herz aufhört zu schlagen, ist es für den der zurück bleibt oft schwer zu ertragen.Eine Melodie, die beschreibt wie es Menschen in so einer Situation geht besingen Mario& Christoph“ in " Die Nacht mag nit aussi geh`n. "Ein zu tiefst berührender Text untermalt mit wunderbarem Gitarrenklang macht diese Melodie zu einem berührenden Hörerlebnis.Ein Lied, dass gerade zu den stillen Tagen der Erinnerung im November passt.