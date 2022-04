Immer wieder Sonntags unterwegs- Ein Nachmittag, der zu Herzen ging

Diese Devise wurde gestern Nachmittag in der Gersthofen Stadthalle bei der immer wieder sonntags Tournee mit Stefan Mross eindrucksvoll unter Beweis gestellt.Der bayerische Entertainer mit Herz brachte viele musikalische Gäste mit in die Stadthalle.Den musikalischen Reigen eröffnete Stefan Mross selbst mit seiner „ Immer wieder Sonntags “Erkennungsmelodie sowie den Kultklassiker " Aber dich gibt's nur einmal für mich."Als erste musikalische Gäste heizten die Fetzig'n aus dem Zillertal dem Publikum gewaltig ein und sorgten für beste Stimmung.Mit im Gepäck hatten sie u. a. ihre Erfolgsmelodie "Made in Tirol." Eine wunderschöne Hommage an die Heimat bildete die Melodie" Alles braucht im Leben seine Zeit ." Natürlich brachten sie auch Stimmungsmelodien aus Tirol wie das "Kufsteiner Lied " mit.Herzhaft lachen konnte man mit der Kultlandfrau des deutschen Fernsehen Frau Wäber. Sie erzählte dem Publikum u.a. von ihren schönsten Reiseerlebnissen und gab humorvolle Tipps aus ihrem Leben.Nun war es Zeit für den Engel des deutschen Schlagers Anna-Carina Woitschack. Sie präsentierte ihre schönsten Melodien aus dem Album "Träumer". Es erklangen die Erfolgstitel" Küss mich wach "," Einmal unendlich "und ihr aktueller Tophit aus den Airplay-Charts" Mach das noch mal mit mir."Zu Tränen rührte sie das Publikum mit ihrer Version" der Rose."Gemeinsam mit ihrem Stefan reiste sie ins "Paradies der Ewigkeit". Sie beweisen, dass sie "Stark wie zwei" sind.Ein Zeichen für Frieden und Toleranz setzten sie mit der Melodie "Wir wollen Frieden."Nach der Pause begrüßte Stefan Mross das Publikum mit seinem Kulthit"Party miteinand."Schlager Legende GG Anderson feuerte in seinem Teil ein Feuerwerk seiner größten Hits ab.Musikalisch reiste das Publikum hierbei von der "Sommernacht in Rom" bis hin zum "Weißen Strand von San Angelo ."Für besondere Gänsehautmomente sorgte der Schlagerbarde mit " Du bist mein kleiner Diamant", diesen Titel widmete er seinem Sohn.Auch Opa Mross war mittlerweile in Gersthofen eingetroffen und sorgte gemeinsam mit seiner Frau Wäber für Stimmung. Unter anderem präsentierten sie dem Publikum einen Gesundheitscheck.Im Finalpart sorgten noch einmal alle Stars des Abends für Stimmung. Auch der „Chauffeur von Frau Wäber“, Hansy Vogt durfte seine Melodie "Marie" präsentieren.Sichtlich emotional verabschiedete sich der Gastgeber, der Musik über alles liebt, Stefan Mross mit einer Balladen Version von“ Ein Stern, der deinen Namen trägt.“Danke Stefan für eine perfekte IWS Show an einem Sonntag im April.