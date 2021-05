Familie Spitaler- Ihre Passion ist Musik und Gastlichkeit

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Eine musikalische Familie, die dies seit Jahrzehnten praktiziert stammt vom Zellberg im Zillertal.Bei der Familie Spitaler liegt die Musik förmlich in den Genen.Vom Großvater Jörg lernten die Brüder Herbert, Werner und Gerhard Spitaler ihr musikalisches Handwerk.Was aus einer kleinen Familienmusik entsprang wurde zu einer der erfolgreichsten Formationen in der volkstümlichen Unterhaltungsmusik.Mit urig und echten Klängen begeistern die Zellberg Buam aus dem Tal der Musik seit vier Jahrzehnte ihr Publikum.Ihre Erfolgsmelodien wie „ Urig und echt“, „ der Geigenspieler von Tirol“ oder der „ Gau Boarischer“ sind längst zu Evergreens volkstümlicher Unterhaltung geworden.Der Frontmann der Zellberg Buam Gerhard Spitaler hat sein musikalisches Können an seine Söhne Georg und Michael weitergegeben.Seit mehr als zehn Jahren ist hieraus gemeinsam mit Musikproduzent Daniel Gruber die Formation die Fetzig'n aus dem Zillertal entstanden.Auch diese zählen mittlerweile zu den erfolgreichsten volkstümlichen Bands in Mitteleuropa.Mit ihrer jungen fetzig'n Volksmusik und Erfolgsmelodien wie " A Klampfen, a Geig'n, & a Kontrabass dazu ", oder " Gipfeltreffen " begeistern auch Sie mittlerweile ein Millionenpublikum und sind aus der volkstümlichen Musikbranche nicht mehr wegzudenken.Um einen Ort der Geselligkeit zu schaffen entschied sich die Familie Spitaler in den 90er Jahren für den Bau einer Erlebnisgaststätte auf der Zillertaler Höhenstraße.Das Zellberg Stüberl dient als Ort der Begegnung und Lebensfreude, in der auch die Musik garantiert nicht zu kurz kommt.Das Lokal ist musikalisch, kulinarisch und landschaftlich ein perfektes Ausflugsziel.Im Gastraum ist die Erfolgsgeschichte der legendären Zellberg Buam und der Fetzig`n aus dem Tal der Musik eindrucksvoll dargestellt.Einen Moment der Stille, in der markanten Bergwelt der Zillertaler Höhenstraße finden die Menschen in der Hauskapelle oberhalb des Zellberg Stüberl.