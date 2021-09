Die Thierseer- Echte Partyprinzen aus Tirol

Mit ihren eigenen Melodien, welche zum Großteil aus eigener Feder stammen sind die Burschen längst kein Geheimtipp mehr im volkstümlichen Unterhaltungsgeschäft.Angefangen haben sie mit der Oberkrainer Musik, mittlerweile sind die Jungs im volkstümlichen Party Bereich angekommen.Sie duften mit ihren Melodien schon in zahlreichen Musiksendungen wie"dem legendären Musikantenstadl", dem "Wenn die Musi spielt Open Air" oder „ Immer wieder Sonntags"gastieren.Auf ihrem Jubiläumsalbum „We are alive“ präsentieren sich die Jungs im modernen volkstümlichen Sound, welcher von poppigen und rockigen Elementen geprägt ist.Auf dem Album sind unter anderem die Gassenhauer "Up up up nobody is perfect", "Echte Prinzen", "Beifahrersitz" oder "Wie ein Komet" zu hören.Diese laden den Zuhörer zum Mitsingen und Mitfeiern ein.Wir werden bestimmt in nächster Zeit noch viel von den Burschen hören.