Die Lauser- Ihr Herz schlägt für die Volksmusik

Auch die Lauser hat die Volksmusik geprägt und ihnen ihre Karriere geebnet.Mit ihrem neuen Album "Volksmusik" verneigen sich die Musikanten vor ihren musikalischen Vorbildern und Sorgen auch für neue schwungvolle volkstümliche Melodien.Auf dem Album erklingen in stimmungsvollen Medleys die schönsten Lieder von Saso Avsenik , Alpski oder den Mölltalern.Mit "Oamol Musikant, immer Musikant" oder" Wir leb'n für Volksmusik " unterstreichen die Lauser eindrucksvoll musikalisch ihr volkstümliches Lebensgefühl.Auch aufwendige Instrumentalstücke sind auf dem Album enthalten. Dies spiegelt sich besonders gut in den Melodien " Mac Stranger deluxe", " Ponis Geburtstagspolka" sowie dem "Adabei Marsch" wieder.Das Album verspricht absoluten musikalischen Hochgenuss und sollte in keiner guten volkstümlichen Plattensammlung fehlen.