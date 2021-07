Die Fetzig'n aus dem Zillertal- Ihr neues Album" Irgendwie, irgendwann" bietet einen bunten Melodienstrauß mit Stimmungshits und Liedern welche das Leben schreibt

Diese Werte vermitteln die Fetzig'n aus dem Zillertal ihrem Publikum seit Jahren.Auch auf ihrem neuen Album“ Irgendwie, irgendwann“ sind wieder Melodien voller Stimmung sowie tanzbare Discofox Titel und berührende Heimat Balladen enthalten.Musikalisch startet das Album mit dem Begrüßungslied "Von uns aus kann es losgehen. " die titelgebende Melodie "Irgendwie, irgendwann" erzählt musikalisch von einem Neubeginn im Leben.Mit "Geh nicht fort" ist ein musikalischer Liebesschwur im Schlagersound zu hören."Auf d' Nacht hab I an Rendezvous“ ist eine flotte Melodie mit einem Bekenntnis zur Volksmusik und zu den Fans.Über eine verlorene Liebe mit Erinnerungen an die Partnerin handelt die Schlagermelodie" Vergiss mich nicht."Mit den Melodien "Made in Tirol" sowie" A Zillertaler Geigenklang " sind musikalische Bekenntnisse zu Musik und Heimat enthalten.Eine schöne musikalische Liebesmelodie ist die Nummer" Du bist für mi. "Mit der“ Böhmischen Liebe“ von Mathias Rauch ist ein echter Blasmusik Klassiker auf der neuen CD.Von wunderschönen Kindheitserinnerungen als Bauernbuam erzählt die Melodie "Alles es im Leben braucht seine Zeit."Mit "Immer flott im Kreis herum ist" ein Top- Boarischer zu hören.Ein echter Partykracher ist" Hände hoch, die Fetzig`n spiel`n. "Über das Erlebnis einer Nacht wird in der Melodie "Auch wenn" berichtet. Mit "Sag der Mama nichts" schließt das Album mit einem Lied übers anbandeln ab.Das Album ist ab dem 16.7.21 im gut sortierten Fachhandel erhältlich.Auf ein ganz besonderes Event dürfen sich die Freunde der Volksmusik vom 25-26.9.21 freuen. Dort findet in der Erlebnissennerei Zillertal ihr Fetzig`n Herbstfest statt. Neben den Hausherren werden auch die Zellberg Buam, die Ladiner, Marco Wahrstätter, die Geschwister Niederbacher , Alexandra Schmied sowie das Kreuzberger Trio für beste Unterhaltung sorgen.