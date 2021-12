Der volkstümliche Adventskalender mit Sigrid& Marina

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Was zeichnet in euren Augen eine schöne Weihnachtsmelodie aus?

Wie würdet ihr euer aktuelles Weihnachtsalbum "A Weihnacht wie's früher war" beschreiben?

Welchen besonderen Bezug habt ihr zum Wolfgangseer Advent?

Was für einen speziellen Advents oder Weihnachtsbrauch gibt es in eurer Heimat Oberösterreich?

Wann tritt bei euch das perfekte heimatliche Weihnachtsgefühl ein?

Habt ihr in diesem Jahr einen besonderen Wunsch an das Christkind?

Welcher Moment in diesem Jahr hat euch besonders berührt?

Aktuelle TV Termine von Sigrid& Marina:

Die Liebe zur Musik wird den Menschen oftmals in die Wiege gelegt.Auch bei Sigrid& Marina war dies so. Sie wurden musikalisch von ihrer Oma Josefa geprägt.Mit ihren glockenklaren Stimmen berühren und begeistern die Grand Prix Siegrinnen aus dem oberösterreichischen Salzkammergut seit Jahrzehnten ihr Publikum. Die Beiden sind dabei immer herzlich, ehrlich und authentisch geblieben. Es freut mich sehr, auch sie in einem volkstümlichen Interview zur Weihnachtszeit begrüßen zu dürfen.Eine schöne Weihnachtsmelodie ist für uns ein Lied, das mitten ins Herz geht und mit dem jeder seine eigene besondere Erinnerung verbinden kann. Für uns sind es ganz speziell die traditionellen Weihnachtslieder.Genauso wie der Titel unseres aktuellen Weihnachtsalbums schon verrät, sind auf dieser CD u.a. Lieder zu hören, die an eine Weihnacht, wie sie früher einmal war, erinnert.Traditionelle Lieder wie z.B. Leise rieselt der Schnee, Es wird scho glei dumpa oder O du fröhliche – Melodien, die in uns Erinnerungen an unsere Kindheit wecken - wie wir damals alle zusammen – 3 Generationen in einem Haus – den Advent und Weihnachten in vollen Zügen „gelebt“ und genossen habenAußerdem sind einige Titel auf dieser CD auch mit einer sehr „ursprünglichen“ Musikbegleitung verewigt – also auch so, wie wir früher mit und für unsere Familie gesungen haben – z.B. unser Gesang nur mit Gitarre, Bass und Harfe begleitet.Trotz allem dürfen auf unserer aktuellen Weihnachts-CD auch ein paar flotte, fröhliche, neu geschriebene Weihnachtslieder nicht fehlen, denn Weihnachten ist ja schließlich auch ein Fest der Freude.Alles in allem also eine schöne Mischung.Wir sind musikalische Botschafter des Wolfgangsees, weil wir im Salzkammergut zu Hause sind.1x im Jahr gibt es für unsere Fans immer im September ein großes 3-tägiges Sigrid & Marina-Herbstfest am Wolfgangsee, und auch im Rahmen des Wolfgangseer Advents haben wir schon öfter ein Weihnachtskonzert in der wunderschönen Kirche in St. Wolfgang gegeben, das immer sehr emotional und – wie uns immer wieder gesagt wird - für alle Zuschauer eine perfekte Einstimmung auf Weihnachten ist.Es gibt bei uns sehr viele Advents- und Weihnachtsbräuche. Einer, der uns besonders am Herzen liegt, ist der Brauch der „Herbergssuche“:Es wird ein Ölgemälde, auf dem Maria und Josef auf der Suche nach Herberge zu sehen sind, im Advent zu 24 verschiedenen Familien getragen. Jeden Tag kommt dieses Bild in ein anderes Haus, und eine Familie gibt es der nächsten weiter. Mit diesem Bild gewährt man Maria und Josef symbolisch Herberge im eigenen Haus. Bei der Übergabe wird gesungen, gebetet, und die ersten Weihnachtskekse werden gekostet.Dieser Brauch gefällt uns beiden auch deshalb so gut, weil er an den wahren Sinn von Weihnachten erinnert…Wenn die ganze Familie zusammen ist, das Glöcklein läutet, alle beim schön geschmückten Christbaum sitzen und gemeinsam gesungen und gefeiert wirdWahrscheinlich wie fast jeder andere Mensch auch: Gesundheit für sich und seine LiebenUnser erster Live-Auftritt nach der langen „Lockdown-Zeit“. Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, in euphorische, strahlende Gesichter blicken zu dürfen und GEMEINSAM mit und für unsere Fans singen zu können. Es war so eine tolle Energie im Publikum und auf der Bühne – wir durften endlich wieder GEMEINSAM und LIVE Freude durch Musik spüren.Vielen Dank für das Interview.Mittwoch, 15. Dez: „Heimatgefühle zur Weihnachtszeit“ MELODIE TV 20:15 UhrFreitag, 24. Dez: „Weihnachten mit Wir in Bayern" BR Fernsehen 14:00 UhrFreitag, 24. Dez: „Weihnachten daheim“ MDR Fernsehen 20:15 Uhr