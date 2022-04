Das volkstümliche Interview mit Sigrid & Marina

Musik ist ein Balsam für Herz und Seele!

Habt ihr auf euren Tourneen immer einen Glücksbringer mit dabei?

Gibt es ein Ritual, dass ihr vor jedem Auftritt durchführt?

Wie würdet ihr eure aktuelle sakrale Produktion „ Halleluja der Berge „ beschreiben?

Wann tritt bei euch Beiden das perfekte Heimatgefühl ein?

Gibt es für euch einen Kraftplatz in eurer Heimat, der für euch eine ganz besondere Bedeutung hat?

Welche Wünsche für die Zukunft liegen euch am Herzen?

Künstlerinnen , die seit Jahren ihr Publikum tief im Herzen berühren sindMit ihren Liedern sorgen sie nicht nur für ausgezeichnete Stimmung , sondern dringen auch mit ihren glockenklaren Stimmen in die Herzen des Publikums ein.Es ist für mich ein großes Geschenk, euch heute dieder Volksmusik in einem volkstümlichen Interview präsentieren zu dürfen.: Ich glaube unsere Fans wissen Bescheid, dass wir seit unserem ersten gemeinsamen Auftritt im Duo, immer dieses Kreuz am Halsketterl mit dabei haben.Wir fühlen uns einfach wohl und sicher damit. Es ist ein Glücksbringer und der Schutzengel der uns auf unsere beschützt und unterstützt.: Vor einiger Zeit haben wir auch von einem lieben Fan eine Madonna der immerwährenden Hilfe bekommen, dass sind unsere Glücksbringer, die wir immer wieder gerne dabei haben.: Ein großes Ritual haben wir eigentlich nicht. Wir wünschen uns ein gegenseitiges Toi, Toi, Toi über die Schulter und dann geht es eigentlich schon los.: Es ist eine schöne Mischung aus sakralen Liedern zum nachdenken, die auch beruhigen sollen und die gut sein sollen für die Seele.Es gibt ja nicht nur die CD „ Halleluja der Berge“ sondern auch die DVD dazu, wo wir diese sakralen, religiösen Lieder auch verfilmt haben. Da haben wir quasi eine Rundreise durch ganz Österreich gemacht. Wir haben in jedem unserer neuen Bundesländer einen besonderen spirituellen Platz besucht. Das geht von kleinen Kapellen bis zu großen Kirchen oder Kreuzwegen. Für uns war das immer ein großer Wunsch so eine sakrale CD einmal zu produzieren. Diese haben wir mit Halleluja der Berge gemacht.Was uns ganz besonders freut ist, dass auch anscheinend unsere Fans und Freunde damit eine große Freude haben, weil wir eine goldene Schallplatte dafür bekommen haben. Da sind wir sehr dankbar dafür, dass diese Melodien bei vielen Leuten gut ankommen.: Wenn man daheim ist und die Türe aufmacht und die Familie und die eigenen Leute sieht , sich in die Augen schauen kann und sich wohl fühlt.: Aber es müssen ja nicht nur Menschen sein, sondern oft ist es auch wenn man bestimmte Musik hört, ein bestimmtes Essen hat oder einen bestimmten Geruch hat, dann kann man eben auch schon dieses Heimatgefühl haben. Für uns ist dies dann oft auch, wenn wir unterwegs sind, ein Moment wo wir ein bisschen zur Ruhe kommen.Es gibt im Salzkammergut ja viele Kraftplätze , wo wir daheim sind. Einer zum Beispiel ist am Gmunder Berg am Traunsee. Es gibt aber auch am Wolfgangsee sehr schöne Plätze.Du musst einmal mitkommen, damit wir dir diese zeigen können!Es sind Orte wo wirklich Stille herrscht und mit der Natur ein wenig eins werden kann.Das wichtigste ist Gesundheit! Das ist uns allen in den letzten zwei Jahren noch bewusster geworden, aber es ist seit eh und je das Wichtigste und das wird auch immer so bleiben!Das wünschen wir uns für unsere Familie, für unsere Freunde und natürlich auch für uns selber!Vielen Dank für das Interview!Für alle Fans und Freunde der Volksmusik besteht die Möglichkeit am 23.4.22 das Konzert von Sigrid& Marina in Burgau zu besuchen.Restkarten gibt es bei Reservix und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.