Das volkstümliche Interview mit Olaf, der Flipper

Was war der prägendste Moment deiner Karriere?



Wie würdest du dein aktuelles Album "Liebe ist" beschreiben?



Wann tritt bei dir das perfekte Heimatgefühl ein?

Wann gehst du wieder auf Tournee?





Welche Wünsche für die Zukunft liegen dir am Herzen?

Musik ist sein Lebenselixier!Olaf der Flipper lebt seine Leidenschaft auf der Bühne aus.Wenn er auf der Bühne steht ist Stimmung und Lebensfreude garantiert.Er wurde mit seinen Flippers zum Inbegriff für Schlager in Deutschland.Ich freue mich sehr, heute Olaf in einem persönlichen Interview zu begrüßen.Als ich 15 Jahre alt war gab es bei uns einen Jugendfilmclub in Pforzheim. Dort habe ich verschiedene Filme angeschaut. Unter anderem wurde dort ein Film über das New Port Jazz Festival gezeigt. Louis Armstrongs Band begleitete Chuck Berry mit Sweet little Sixteen. Das hat mich damals sehr berührt.Als ich in diesem Jahr in den Ferien in Österreich mit dem CVJM war, hatte mein Gruppenleiter eine Gitarre mit dabei. Ich durfte dort das erste Mal mit diesem Instrument ein wenig üben. Meine erste Gitarre konnte ich mir durch einen Job als Fensterputzer selbst finanzieren.Seit dieser Zeit bin ich von Musik fasziniert.Mein Album hat eine Bandbreite an Lieder. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mir ist dabei die Kernbotschaft "Ohne Liebe würde die Welt nicht existieren" sehr wichtig. Dies drückt sich auch im Refrain meines Titel Liedes "Liebe ist "aus. Dort lautet es:Liebe ist, wenn du die Welt um dich vergisst,wenn jedes Lied ein Lovesong ist,Wenn du den Liebling schon vermisst,Wenn ihr nur die Türe schließt.Liebe ist, wenn sie dir in die Augen schautund du hast sofort Gänsehaut,wenn Freude jeden Frust besiegt,weil Amor Pfeile schießt.Das perfekte Heimatgefühl tritt bei mir ein wenn ich alleine mit unserem Hund Zorro durch den Wald laufe. Dort lerne ich auch die Texte meiner neuen Lieder. Heimat ist für mich auch wenn ich bei meiner Familie und meinen Freunden bin. Eine starke heimatliche Prägung habe ich auch nach Bretten. Dort bin ich zu Hause und verwurzelt.In diesem Jahr hole ich meine Jubiläumstournee vom letzten Jahr nach. Ich freue mich sehr im Herbst quer durch Deutschland zu touren und mit dem Publikum mein Bühnenjubiläum nachzufeiern. Auf dieser Tournee begleitet mich meine wunderbare Tochter Pia Malo. Zusammen werden wir dort bestimmt sehr viel Spaß haben. Alle Termine hierzu findet ihr auf meiner Homepage www.olafderflipper.deIch wünsche mir das Corona bald zu Ende geht und die Menschen zurück in die Normalität finden können. Ebenso wünsche ich mir Frieden auf der Welt und ein baldiges KriegsendeVielen Dank für das Interview!