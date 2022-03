Das volkstümliche Interview mit Melanie Brugger

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Ihr wurde die Musik in die Wiege gelegt!Melanie Brugger steht für zünftige Volksmusik mit dem modernen Touch.Ich freue mich sehr, heute die sympathische Newcomerin aus Kärnten im volkstümlichen Interview zu begrüßen.Ich hatte schon von klein auf ein sehr großes Interesse an Musik und vor allem für die steirische Harmonika. Da ich von meinen Opa eine steirische Harmonika vererbt bekommen habe, stand der musikalischen Karriere nichts mehr im Weg und somit nahm ich bei einem Harmonikalehrer Unterricht. Es entwickelte sich mein musikalischer Werdegang und ich bekam die Möglichkeit bei einem Produzenten in der Steiermark eine CD aufzunehmen.An aller erster Stelle Helene Fischer und Slavko Avsenik. Jedoch auch jegliche andere Musiker aus der Schlager und Volksmusikbranche.Die Texte sind sehr ehrlich und spiegeln mich im gewissen Sinne wieder. Es sind sowohl Balladen wie auch rockige und flotte Lieder auf meiner CD. Es ist eine Mischung aus Schlager und Volksmusik Meiner Meinung nach ist für jeden etwas dabei.Wenn ich auf der Bühne stehe und meine Lieder singe, denn ich verbinde meine Lieder mit meiner Heimat.Ich möchte eines Tages einmal mit einem Musikstar bzw. mit einer berühmten Musikgruppe auf der Bühne zusammen musizieren.Vielen Dank für das Interview