Das volkstümliche Interview mit Markus Krois

ist nicht nur der aktuelle Albumtitel unseres heutigen Künstlers, sondern auch sein Lebensmotto.Markus Krois steht für schneidige Volksmusik mit modernem Touch.Auf seinem neuen Album " Frei und ungeniert" erklingt Musik, die seine Heimat und sein Leben perfekt umschreibt.Er braucht seine " Lederhosen" und " seine " olte Puch" und erkundet damit seine " Steirer Hoamat." Aber auch die Liebe kommt auf der neuen CD nicht zu kurz. Mit " Nur für dich lebe ich" oder " Du bist der absolute Wahnsinn" sind auch Hommagen an die Liebe enthalten.Zünftig und traditionell wird es mit der " Vollgas Polka."Ein rundum gelungenes Album vom kernigen Steirer. Er vereint das steirische Lebensmotto: Jung, zünftig, steirisch in sich.In einem volkstümlichen Interview erzählt er aus seinem Leben.Die steirische Harmonika begleitet mich seit meinem fünften Lebensjahr. Ich habe in Wirklichkeit nie die Freude sie zu spielen verloren. Ein kleiner Vorteil ist, dass man mit der Steirischen Harmonika relativ schnell einmal ein Stück spielen kann und somit eine gesellige Runde unterhalten.Meine Heimat ist das steirische Vulkanland. Wir haben alles, was man sich vorstellen kann. Von der Kulinarik angefangen bis zu tollen Sehenswürdigkeiten. Es ist einfach wunderschön!Besonders bewundernswert finde ich, dass wir in unserem Dorf eine tolle Gemeinschaft haben. Es gibt dort tolle Vereine und in unserem Dorfgasthof ist immer etwas los. Man hat dort sehr viel Spaß.Das Album passt sehr gut zu mir.Die Titelmelodie ist wie für mich gemacht.Ich habe sehr viel Herzblut in das Album gesteckt.Mit meinem Produzenten Sebastian Steinhäuser wollte ich das Beste aus jedem Titel herausholen.Ich wünsche mir gesund zu bleiben und ein baldiges Ende der Pandemie. Ein großer Wunsch von mir wäre es bald Vater zu werden.Vielen Dank für das Interview!Das Album ist im Shop von Hinker music sowie bei den Live Auftritten von Markus erhältlich.