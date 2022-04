Das volkstümliche Interview mit Mario & Christoph

„ Ich trag die Sonne in meinem Herzen“



Wie würdet ihr euch selbst beschreiben?

Mit welchen Worten würdet ihr euer neues Album „ Ich trag die Sonne in meinem Herzen“ beschreiben?



Wie feiert ihr beiden den das Osterfest?

Habt ihr einen Glücksbringer auf Tournee mit dabei?



Auf welche Highlights dürfen sich die Fans von Mario& Christoph in diesem Jahr freuen?

Zwei Musikanten, die diese Hommage an die Liebe im Herzen tragen sind die Hitgaranten aus Tirol. Die schwungvolle Walzermelodie mit sanfter Gitarrenuntermalung leitet das gleichnamige neue Album der beiden Tiroler ein.Es freut mich sehr, dass wir die Erfolgsmusikanten wieder einmal in einem volkstümlichen Interview begrüßen dürfen.: Wir sind bodenständig, verlässlich, kameradschaftlich. Eigentlich alle gute EigenschaftenAber ein paar schlechte Eigenschaften haben wir schon auch.Das Album ist wieder bunt gemischt. 100 Prozent Mario& Christoph im Schlager und Disco Fox, aber auch zwei Balladen mit tiefgründigem Text u.a. über ein Bergunglück. Dieses ist ganz toll umschrieben.Aber auch der neue Titel ist kein Disco Fox. „ Ich trag die Sonne in meinem Herzen“ ist ein Walzer, einmal wieder ein bisschen etwas anderes.: Aber dort ist ein wenig Country Stil drinnen. Ein bisschen Back to the roots . Einen Touch moderner gemacht und sonst typisch Mario& Christoph.: Ostern werden wir sicher in die Kirche gehen und natürlich die Gräber besuchen. Ich habe noch einen kleinen Enkel, dass wird sicher ganz lustig werden mit ihm Ostern zu feiern. Ansonsten werden wir es ganz ruhig angehen lassen.: Meine Jungs sind jetzt schon größer und die nutzten natürlich das Wochenende noch aus, um Skifahren zu gehen, da es die letzte Woche ist, wo die Lifte geöffnet haben. Da werden wir sie nicht viel sehen, da sie auf der Piste sind.: Nein, Glücksbringer haben wir eigentlich keinen !: Nein, ich bin nicht so abergläubisch!: Unser großes Highlight in Seefeld ist ja leider abgesagt worden durch das Corona. Das Corona hat viel kaputt gemacht, aber wir machen ein kleineres Fest für unsere Fans in Oberperfuss , bei mir zu Hause in meiner Heimat zu Pfingsten. Wir haben einfach gehört, dass viele Leute in Seefeld und Tirol sind . Wir haben gesagt, wir wollen das trotzdem mit ihnen ein wenig feiern. Das nicht alles so sang und klanglos von der Bühne geht. Am Samstag machen wir einen Schlagerabend mit Mario& Christoph und am Sonntag einen Frühschoppen.: Natürlich auf unsere neue CD. Diese präsentieren wir im September in einer großen TV Sendung. Mehr dürfen wir nur noch nicht verraten.Im September den Fernseher einschalten !Dort wird die CD und die Single „ Ich trag die Sonne in meinem Herzen“ präsentiert.Vielen Dank für das Interview!