Das volkstümliche Interview mit Marc Pircher

Musik ist seine Passion!Seit 30 Jahren steht er auf den Bühnen der volkstümlichen Unterhaltung.ich freue mich sehr heute Marc Pircher zum volkstümlichen Interview begrüßen zu dürfen.Als einen typischen Zillertaler.Ich bin sehr bemüht die Leute gut zu unterhalten, damit sie wiederkommen. Ich repräsentiere das Zillertal. Bei uns können die Menschen einen erholsamen Urlaub verbringen und dabei gute Musik erleben.Ein guter Titel muss im Kopf des Zuhörers hängen bleiben. Er sollte im Radio gespielt werden, damit er den Menschen im Ohr bleibt. Ein Ohrwurm ist das beste Beispiel für einen Hit.Da gab es einige. Die beiden größten waren mit Sicherheit mein Sieg beim Grand Prix der Volksmusik 2003 oder die Erfolgsmelodie Sieben Sünden 2004. Dies war das Fundament für eine erfolgreiche Karriere.Es heißt 30 Jahre- Typisch Marc Pircher.Auf dem Album sind neue Titel und meine größten Hits im Duett enthalten. Ich singe dort u.a. mit Andy Borg, Stefanie Hertel, Francine Jordi, den Paldauern, den Juzis oder Monika Martin.Es gibt das ganze Jahr Highlights.Im März bin ich zu Gast auf der Weltausstellung in Dubai.Am 22.4 erscheint passend zu meinen Geburtstag das Jubiläumsalbum.Im Mai gibt es mein Jubiläumsfest am 8.5 in Küssnacht am Riggi in der Schweiz. Dort werden die jungen Waldensteiner, Francine Jordi und Ramon Roselly zu Gast sein.Am 18.6 bin ich bei der Sommer Musi in Bad Kleinkirchheim zu Gast und im Anschluss daran wird ein Special zum Bühnenjubiläum im ORF gesendet. Im August steht eine Kreuzfahrt an und im September gebe ich in Kössen / Tirol ein Jubiläumskonzert.Die Gesundheit von meiner Familie und mir .Für meine Karriere wünsche ich mir weiterhin Kreativität und Freude an neuen Ideen.Vielen Dank für das Interview