Das volkstümliche Interview mit Laura Wilde

Mit welchen Worten würdest du dich selbst beschreiben?

Welcher deiner Erfolgsmelodien hat dich am meisten geprägt?



Wie würdest du dein aktuelles Album „ Unbeschreiblich“ umschreiben?

Was war der prägendste Moment deiner Karriere?



Wann tritt bei dir das perfekte Heimatgefühl ein?

Welche Wünsche für die Zukunft liegen dir persönlich am Herzen?

Seit vielen Jahren begeistert Laura Wilde ihr Publikum.Aktuell stellt sie gerade ihre aktuelle Single ” Vergiss mich morgen” in den Radiosendern vor.Heute präsentierte ich euch die sympathische Schlagerlady im Interview.Ich bin ein sehr offener, geselliger und humorvoller Mensch. Außerdem bin ich schon immer sehr ehrgeizig und mir ist Fairness sehr wichtig. Authentizität schreibe ich zudem sehr groß.Da gibt es sehr viele Songs aus meinen bisherigen 7 Alben. Ein Song, der mich aber natürlich von Angang begleitet und bei keinem Live-Auftritt fehlen darf, ist die sehr persönliche Geschichte von meiner ungarn-deutschen Oma und mir: „Ungarisches Blut“. Zudem eine so tolle Erinnerung an meine Großeltern, die schon leider lange nicht mehr da sind.Auf meinem Album „Unbeschreiblich“ wird jeder Schlager-Fan umarmt und glücklich glaub ich, weil es so richtig für wahre Schlager-Herzen und für jeden wieder was dabei ist-das ist uns generell wichtig, aber diesmal ist es einfach nochmal umso mehr gelungen finde ich. Tiefgründige Geschichten und Texte, tanzbare Songs, aber auch Emotionen und Gefühle in ruhigeren Tönen bleiben nicht aus.Auch hier könnte ich so einige aufzählen. Natürlich als ich anfing als „Wilde“, das erste Mal vor der TV-Kamera und einem Millionen-Publikum am 30.10.2010 bei Carmen Nebel im ZDF das war einfach ein riesen Traum, der da in Erfüllung ging. Aber auch im Laufe der Zeit seitdem gab es so unfassbar viele schöne Momente, bspw. eine Woche Videodreh in Ungarn auf den Spuren der Wurzeln meiner Großeltern zum Beispiel auch noch ziemlich am Anfang meines wilden Weges damals. Später dann auch den Schritt, selbst an meinen Songs mit zutexten und meine eigenen Gedanken und Stories mit zu verpacken-wunderschön. Oder aber auch, dass ich auch nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen erlebt habe und auch generell nicht alles nur immer rund läuft, Das prägt generell und gewisse Neuanstriche machen einen auch noch stärker und man entwickelt sich zudem weiter. Für seine Träume zu kämpfen und mit Fleiß und Ehrgeiz dran zu bleiben, das habe ich schon immer gemacht und ein riesen Traum ging z.B. im August 2021 so auch in Erfüllung: An Bord der „Grand Lady“ hab ich für „Verrückt nach Meer“ (ARD) gedreht, wobei 5 Folgen rauskamen, die im Januar ausgestrahlt wurden – kann man in der Mediathek gerne auch nachschauen (Folge 480-484).Wenn ich Familie und Freunde um mich herum habe, wo ich mich wohlfühle und auch so fühl ich mich in meiner südhessischen Heimatregion sehr verwurzelt.Gesundheit und Zufriedenheit - und noch viele schöne Jahre auf der Bühne, vor allem mal wieder öfters in und nach dieser Wahnsinns Zeit gerade.Vielen Dank für das Interview