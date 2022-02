Das volkstümliche Interview mit der Münchner Zwietracht

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Was war denn euer prägendes Erlebnis in den letzten 30 Jahren?

Wie würdet du euer aktuelles Album " 30 Jahre- Heiße Feste" beschreiben?



Wie würdest du die Münchner Zwietracht beschreiben?

Wann tritt bei euch das perfekte Heimatgefühl ein?



Auf welche Highlights dürfen sich die Fans 2022 freuen?

Musik verbindet Kulturen!Diese Devise trifft auf unsere heutige Band perfekt zu.Es freut uns sehr heute den Chef der Münchener Zwietracht Wolfgang Köbele in einem volkstümlichen Interview zu begrüßen. Kürzlich wurde die Band vom KM Magazin als Künstler des Jahres 2022 ausgezeichnet.Das erste prägende Erlebnis war gleich unsere Gründung.Karl Moik war der größte Förderer unserer Karriere.Da ihm unser Studioprojekt so gut gefallen hat, nahm er uns 1992 mit auf große Musikantenstadl Tournee . Dies war natürlich die große Chance für uns.Weitere prägende Momente waren die Teilnahme beim deutschen Vorausscheid zum Eurovision Song Contest 2001. Dort nahmen wir gemeinsam mit Rudolph Moshammer und dem Titel "Teil Freud und Leid" teil.Dies bescherte uns ein sehr großes mediales Interesse.Außerdem durften wir im Venice Gala Hotel in Las Vegas konzertierenEs ist eines unserer besten Alben geworden. Musikalisch ist es vielseitig geworden. Musikalisch ist die Platte toll produziert worden .Außerdem erinnert es an unsere Anfänge. Ebenso ist ein aussagekräftiges Booklet enthalten.Zwietracht bedeutet bei uns die Mischung aus zwei Kulturen. Wir vermischen hierbei die brasilianische und die bayrischen Kultur.Wir haben auch eine ganz spezielle Bühnenkleidung. Wir vermischen die bayrische Kleidung mit Folklore oder Hawaiihemden und Elementen der traditionellen Tegernseer Tracht.In unserer Band spielen Rocker, Jazzmusiker und Schlagerliebhaber.Es tritt ein wenn wir von einer Tournee heim kommen. Wir leben im Münchner Umland, dort wo andere Urlaub machen.Wir denken uns jedes mal wieder wie schön es in Bayern ist.Auf hoffentlich einige Auftritte in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern.Vielen Dank für das Interview