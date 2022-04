Das volkstümliche Interview mit dem legendären Alpenland Sepp

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wie bist du zur Musik gekommen?

Welcher Moment deiner langen Karriere hat dich am meisten geprägt?

Mit welchen Worten würdest du dein brandneues Album" So bin I" beschreiben?





Wann tritt bei dir das perfekte Heimatgefühl ein?



Was ist dein persönlicher Lieblingssketch?

Menschen unterhalten zu dürfen ist ein Geschenk!Ein ganz großer Entertainer, der seit Jahrzehnten die Volksmusik prägt und trägt ist Sepp Silberberger, besser bekannt als der Alpenland Sepp.Seine Auftritte und Shows sind ein großes Geschenk an das Publikum, denn Sepp ist einer der größten Entertainer unserer Zeit.Mit seinem Original Alpenland Quintett schrieb er Musikgeschichte und mit seinem Trio Alpenland Sepp & Co begeistere er mit seinen volkstümlichen Musikshows und Paradesketchen das Publikum.Heute macht er noch kleinere Auftritte und präsentiert große Festivals u.a., das legendäre Alpenland Musikfestival in Bürglen in der Schweiz. Dieses Jahr findet es am 30.4 und 1.5 statt.Passend zu diesem Anlass veröffentlicht der volkstümliche Entertainer ein brandneues Album mit dem Titel " So bin I "Es ist mir eine große Ehre den Alpenland Sepp zu einem volkstümlichen Interview zu begrüßen.Die Musik wurde mir sprichwörtlich in die Wiege gelegt, weil meine Mami war so musikalisch und eine sehr lustige Bäuerin.Die erste Goldene Schallplatte und dann 1984 die 3 wöchige Tournee in der DDR. Unvergesslich das Publikum!Unser Hans spielte seine berühmten Silberfäden und die Gäste haben reihenweise geweint, so viele Emotionen kamen da rüber.Das wird es nie mehr geben!Eine bunte Mischung und sagenhafte tolle Song’s die geschrieben wurden.Ich habe auch mein Bestes dazu gegeben.Und die ersten Fach Kritiken sind grandios, das freut einem schon."Die Sehnsucht treibt mich in die Heimat", dieser Titel sagt alles was ich für mein Tirolerland fühle und natürlich bei meiner speziellen Freunde Wanderung in meiner Heimat AngerbergDas war natürlich „ der stille Zecher.“ Eine Paradenummer von mir, die bei keinem Konzert fehlen durfte, weil diese Show war jedes mal anders und da durfte ich voll die Sau rauslassen.Vielen Dank für das Interview