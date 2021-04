Captain Freddy startet in der TV Sendung " Herzlichst" musikalisch in sein Jubiläumsjahr

In der Sendung vom 25.04.21 besuchen die Moderatoren Romy und Stefan Dietl die Spargelregion Schrobenhausen sowie Schlagerfan und Unternehmer Martin Gärtner.Ihr musikalischer Gast ist Captain Freddy.Wie bereits berichtet feiert der begnadete Musikant in diesem Jahr sein 50 jähriges Bühnenjubiläum. In der Sendung " Herzlichst" berichtet er über sein Jubiläumsjahr und stellt sein Album " Unvergessene Schlagermelodien" vor. Die CD wird im Sommer erscheinen.Die Sendung wird um 20:15 Uhr ausgestrahlt.Die Wiederholung erfolgt am Dienstag 27.04.21 ebenfalls um 20:15 Uhr.Seine Vorabsingle " Fahr schön langsam" erfreut sich bereist großer Beliebtheit und belegt in den volkstümlichen Hitparaden sehr gute Platzierungen.Bildquelle: Freddy Paulheim