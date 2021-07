Captain Freddy- Musik ist seit 50 Jahren seine Herzensangelegenheit

Auf eine musikalische Reise lädt Freddy Paulheim sein Publikum seit 50 Jahren ein.Musikalisch begonnen hat der Musikant beim Musikverein Wettenhausen an der Klarinette. Wenig später erlernte er das Saxophon. Schon in jungen Jahren wurde er Leiter vom Blasorchester Wettenhausen.Seit seiner Jugend begeisterte sich Freddy für die Unterhaltungsmusik.So kam es, dass er mit den „ Kammeltaler Buam“ und den „White Shadows“ in das weite musikalische Meer der Musik hinausfuhr.Im Jahr 2004 stieg er auf die musikalische Flotte von Captain Cook und seinen singenden Saxophonen um. Nach vier Jahren als Matrose wurde er 2008 zum Captain Cook gekürt .Als Captain Cook mit seinen singenden Saxophonen gewann er 2008 den deutschen Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik mit der Melodie“ Ich denk so gern an meine Mutter.“ Beim internationalen Finale gelang der Formation der fünfte Platz. Mit seiner musikalischen Crew gastierte er ebenso in den großen TV Formaten der volkstümlichen Unterhaltungslandschaft. Hierbei reichte ihre TV Präsenz von den „ Lustigen Musikanten“, über das „ Wenn die Musi spielt Open Air“ , „ Immer wieder Sonntags“ die“ Feste der Volksmusik“ mit Florian Silbereisen bis hin zum legendären Musikantenstadel. Zahlreiche Tourneen durch Mitteleuropa, goldene Schallplatten und eine zweimalige Echo Nominierung folgten . Nach vielen Jahren des Erfolges entschied sich der Captain für eine Solo Karriere. In den zehn Jahren seines solistischen Schaffens nahm er u.a. ein Duett mit Geraldine Oliver, dem polnischen Sänger Peter Feszter und seiner Partnerin Gabriela auf. Der österreichische Musiksender Melodie TV würdigte sein musikalisches Schaffen mit einer eigenen TV Episode der Sendereihe Stars, Geschichten& Musik sowie Legenden der Volksmusik. Durch seine freundschaftlichen Verbindungen zum Kurort Bad Füssing bekam er die Möglichkeit sich beim renommierten Thermen Open Air zu präsentieren, welches bei Melodie TV übertragen wurde. Ebenso kann er einen Auftritt bei Andy Borgs „ Schlagerspaß“ sein eigen nennen. Eine Herzensangelegenheit war für den Musikant die Weihnachtstournee bei den deutschen Clubs in Amerika und Kanada.Natürlich begeistert er auch weiterhin mit virtuosen Melodien auf seinem goldenen Saxophon.Gerade eben ist sein Jubiläumsalbum“ Unvergessene Schlagermelodien“ erschienen .Mit seinen neuen Schlagermelodien überzeugt der Musiker mit viel Gefühl und Herz. Neben seinen virtuosen Saxophonklängen zu Melodien u.a. von Andy Borg und den Flippers überzeugt er auch mit fünf Vocal Titeln. Neben seiner aktuellen Erfolgssingle „ Fahr schön langsam“ ist auch auf diesem Album wieder ein herzliches Duett mit seiner Partnerin Gabriela enthalten. Gemeinsam besingen sie „ das Wunderland der Liebe.“Sein Jubiläumsjahr feiert er in der Burtenbacher Burggarfenhalle bei seinem legendären Schlager und Volksmusiknachmittag am 24.10.21. Dort begrüßt er u.a. Deutschlands bekannteste Landfrau Frau Wäber( Immer wieder Sonntags), Spielbergs und die Egerländer Schwaben.Ebenso würde sich Captain Freddy über viele Gäste bei den schönsten Melodien zum Muttertag am 29.5.22 im Günzburger Forum am Hofgarten freuen. Dort begrüßt er u.a. Andy Borg.Karten gibt es ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.Eine wichtige Säule in seinem Leben ist neben seinem Beruf sein privates Umfeld.Mit seiner Partnerin Gabi und seinem Hund Aidan fühlt er sich in seiner schwäbischen Heimat Jettingen-Scheppach sehr wohl. Die Liebe zur Musik und zu seiner Heimat erden ihn und schenken ihm gerade in diesen herausfordernden Zeiten Kraft und Zuversicht.Fragt man den Erfolgsmusikant nach dem Erfolgsrezept seiner 50 jährigen Karriere antwortete der bescheidene Interpret: „ Ohne die Liebe zur Musik würde es nicht gehen.“ Auf seinen vielen musikalischen Reisen repräsentiert Freddy Paulheim auch immer seine Heimat, den Landkreis Günzburg. Auf den Bühnen dieser Welt sagt er hierzu: „ Ich bin dort daheim, wo das Legoland Deutschland zuhause ist.“