Captain Freddy feiert am 24.10 2021 ab 15 Uhr in der Burggrafenhalle Burtenbach seinen legendären Schlager und Volksmusik Nachmittag

Momente des Glücks verschenkt Freddy Paulheim seinem Publikum seit fünf Jahrzehnten.Im Rahmen seines alljährlichen Schlager und Volksmusik Nachmittags feiert er sein Jubiläum auf ganz besondere Art und Weise.In seinem Jubiläumsjahr darf sich das Publikum musikalisch auf die Egerländer Schwaben, Spielberg, Deutschlands bekannteste TV Landfrau Frau Wäber ( bekannt aus Immer wieder Sonntags) sowie Gabriela freuen.Natürlich sorgt auch der Gastgeber Captain Freddy selbst für einen bunten musikalischen Blumenstrauß bester Unterhaltung.Musikalisch hat Captain Freddy unter anderem sein neuestes musikalisches Werk "Unvergessene Schlagermelodien " mit dabei.Karten für dieses fulminante Schlager Event am 24.10 2021 ab 15 Uhr in der Burtenbacher Burggrafenhalle gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen:Schreibwaren Böck in Burgau und JettingenBuchhandlung Hutter in GünzburgLotto Weiss in ThannhausenGasthof Neue Mühle in BurtenbachFoto Wanke in IchenhausenLotto Marquardt in KrumbachDer Einlass zur Veranstaltung erfolgt aufgrund der aktuellen Situation nur mit der 3G Regelung.Captain Freddy freut sich auf Ihr Kommen.