Brugger Buam & Band spielen für ihr Publikum in der Affinger Pilsstube auf

Diese Devise traf auf die gestrige Veranstaltung zu.Für ein gelungenes gastronomisches Angebot sorgte das Team der Affinger Pilsstube mit Sau vom Grill und diversen Getränkespezialitäten.Den musikalischen Genuss lieferte eine Band, die aus der Welt der volkstümlichen Unterhaltung nicht wegzudenken ist, die Brugger Buam.Angefangen haben die Brüder Thomas und Markus vor mehr als 17 Jahren im Duo.Bereits in dieser Zeit feierten die Brüder große musikalische Erfolge.Im Jahr 2006 durften sie beim ersten Musikantenstadel unter Andy Borg auftreten.2010 traten die Brüder mit „ I hab an Regenbogen gsehn“ beim deutschen Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik an.Auf ihren musikalischen Lorbeeren ruhten sich die Alsmooser Musiker dabei nie aus.Mittlerweile sind sie mit ihrem beiden Ehrenbrüdern Conny und Diego als Band für Hochzeiten und Feierlichkeiten unterwegs und decken ein breites musikalisches Spektrum ab.Am gestrigen Abend heißt es „ back to the roots“. Aufgrund des starken Regens konnte die Band nicht wie geplant Open Air auftreten. Spontan spielten die Burschen für ihr Publikum unplugged auf und präsentierte Klassiker der volkstümlichen Unterhaltung wie den „ Morgenmuffel“, die „ Tiroler Buam Polka“ oder den“ Zillertaler Hochzeitsmarsch.“