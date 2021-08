Anna-Carina Woitschack verzaubert ihr Publikum auf ihrem neuen Album "Träumer"

Ein Stückchen vom Glück verschenkt die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ihrem Publikum seit zehn Jahren.Auf ihrem neuen Album "Träumer" ist die Künstlerin bei sich tief in ihrem Herzen angekommen.Musikalisch verschenkt sie ihrem Publikum dabei ihre ganz persönliche Welt der Träume.Auf dem Album schlägt sie musikalisch ihr " Märchenbuch "auf, erzählt in der Melodie" Das Leben wartet nicht auf uns "wie wichtig es ist jeden Tag zu leben und besingt ihre Träume im Kultsong " Ich hab noch 1000 Träume."Natürlich dürfen auch ihre aktuellen Single Erfolge wie "Einmal unendlich" oder " Küss mich wach " nicht fehlen.Auch auf dem neuen Album singt sie drei Duette mit Stefan Mross.Große Teile des Albums wurden in Burgau von Schlagerproduzent Michael Fischer aufgenommen.Auf ihrer Promotour gastiert Sie mehrmals in der Region28.8.21 Neresheim Open Air Konzert,19 Uhr31.8.21 Online Konzert in Leipheim, live auf YouTube, 18 Uhr2.9.21 Autogrammstunden Tour, Blautal Center Ulm, 17 UhrIch wünsche Anna Carina Woitschack viel Erfolg mit ihrem Album „Träumer“