Kartslalom und Sonne passen in Braunschweig gut zusammen

Einen schönen Sommertag verbrachten fünf Kinder aus der Jugendgruppe des KCL Luthe e. V. im ADAC in Braunschweig.

Womit? Mit Kartslalom natürlich. Auf dem Verkehrsübungsplatz stand der 9. von 11 Läufen zur ADAC-Regionalmeisterschaft an. Eltern und Kinder hatten sich schon früh ein schattiges Plätzchen gesichert. Das sollte sich angesichts der hohen Temperaturen schon bald als gute Idee herausstellen. Diesmal machte Karlotta den Anfang. Sonst muss sie in der K1 erst am späten Nachmittag fahren, aber diesmal war sie schon morgens topfit. Aber auch bei den Jüngsten in der K1 herrscht ein harter aber fairer Wettkampf um die begehrten Spitzenplätze. Karlotta fuhr diesmal auf Platz 5. Bei noch zwei ausstehenden Meisterschaftsläufen bleibt es weiter spannend im Titelkampf. Eine handvoll Kinder haben die Chance die begehrten ADAC-Trophäen zu erreichen und sich damit für den Bundesendlauf zu qualifizieren. Ebenso toll dabei war Paul-Robert in der K4. Er machte es richtig gut und wurde mit Platz 5 belohnt. Hier waren 21 Kinder am Start.In der K2 waren Elias, Nick und Lüke dabei. Nick konnte sich über den 10. Platz freuen. Für Elias war mehr drin. Die Zeiten waren sehr gut. Aber drei Pylonenfehler bedeuteten für ihn Platz 18 bei 33 Startern. „Neuzugang“ Lüke macht sich gut in seiner ersten vollen Saison. Platz 26 war der Lohn für den Trainingsfleiß.Karlotta, Elias und Nick nahmen auch noch an einem zweiten Wettbewerb, den der BATC ebenfalls auf dem weitläufigen Verkehrsübungsplatz veranstaltete, teil. Dabei konnten sich Karlotta über Platz 4, Elias über Platz 5 und Nick über Platz 7 freuen.Über Wochen hinweg zeigt sich bereits der gute Zusammenhalt der Kinder im Training und Wettbewerb. Eins sollte man aber nie vergessen: Kartslalom ist das Hobby der Kinder. Eins, das Spaß machen soll. So ist denn auch die familiäre und unverkrampfte Stimmung bei den Wettbewerben einmalig. Es gibt viele Freundschaften über Ortsclubgrenzen hinaus.Bleibt also nur noch zu hoffen, dass auch das kommende Rennen in Einbeck gut und unfallfrei verläuft. Denn dann geht es ab in die wohlverdienten Sommerferien. Danach steht dann der letzte Saisonlauf für die ADAC-Meisterschaft in Gifhorn an.