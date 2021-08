Geschädigter schlägt nach Schlag auf den Schädel zurück!

02.08.2021 – 12:54







Geschädigter schlägt zurück



Pressesprecherin Diana Burmann berichtet aus der Inspektion Düsseldorf der Bundespolizei über einen "Privatkrieg" zwischen Zuwanderern aus einem aftokanischen Land!

Der 24-jährigeschlug dem 20-jährigenmit einer Glasflasche auf den Hinterkopf. Der 20-Jährige ließ nicht lange auf eine Reaktion warten, brachte den Angreifer zu Boden, griff zur selben Glasflasche und schlug auf den bereits am Boden Liegenden mit der Flasche ein.Eine unbekannte Person, die den Geschädigten zunächst versuchte zu unterstützen, griff sich die Geldbörse des 24-Jährigen und flüchtete in Richtung Stadtgebiet.Eingesetzte Bundespolizisten nahmen bei Eintreffen den 20-Jährigen vorläufig fest und führten ihn der Dienststelle zu.Der Mann, von dem die körperliche Auseinandersetzung zunächst ausging, musste aufgrund einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus verbracht werden.Nach dem unbekannten Dieb wurde gefahndet. Jedoch ohne Erfolg.Der 20-Jährige trug keine Verletzung davon und konnte nach der Personalienfeststellung die Wache verlassen. Was der Auslöser für diese Auseinandersetzung war, ist noch nicht bekannt. Wegen der gefährlichen Körperverletzung wird nun gegen beide Männer ermittelt.