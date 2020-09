Evakuierung des Bochumer Briefwahlzentrums am Wahlabend.

Bochum : Schulzentrum | Ungewöhnlich gefaltete Stimmzettel führten zur Evakuierung des Bochumer BriefwahlzentrumsPHK Volker Schütte berichtete üver diese ungewöhnliche Alarmierung...



Am gestrigen 13. September, gegen 17 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zum Briefwahlzentrum an der Querenburger Straße in Bochum gerufen.

Gegen 18.30 Uhr konnten die circa 800 Wahlhelfer die beiden Gebäude wieder betreten und ihre Arbeit fortsetzen.Das Ergebnis: Die sehr ungewöhnlich gefalteten Stimmzettel hatten die unübliche Form der Briefumschläge verursacht.Der Wahleiter teilte mit, dassEin strafbarer Hintergrund besteht zurzeit nicht.