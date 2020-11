Zwei Schwerverletzte nach Messerstecherei - Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen!

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des

Polizeipräsidiums Bochum.



PHK Volker Schütte berichtet:



Wie bereits berichtet, wurden zwei Männer am 15. November 2020 (Sonntag) in Herne durch Messerstiche schwer verletzt. Der Täter flüchtete vom Tatort.



Nach einer richterlichen Anordnung wurde noch am Sonntagabend eine Wohnung an der Heidstraße in Wanne-Eickel durchsucht.Es gab konkrete Hinweise, dass sich der Tatverdächtige der Messerstecherei dort aufhalten könnte. Dazu setzte die Polizei ein Spezialeinsatzkommando ein. Der Tatverdächtige konnte in den Räumlichkeiten jedoch nicht angetroffen werden.