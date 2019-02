Jahreshauptversammlung des Kneipp-Vereins Barsinghausen e. V.

Die genau 300 Mitglieder des Kneipp-Vereins haben die Förderung der Gesundheit und die Lehre Sebastian Kneipps vom gesunden Leben zum Vereinszweck erkoren.

Einhundertunddrei Kneippianer waren im Saal der Gaststätte Deutsches Haus zusammengekommen, um zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit zu ehren, über Aktivitäten einer eigenverantwortlichen Gesundheitsförderung zu befinden, den Vereinshaushalt 2019 zu genehmigen und einige wenige Wahlen abzuhalten.Für 30jährige Vereinstreue erhielten ein Anerkennungsschreiben: Margarete Ley, Erika Busche, Bernd Dannenberg, Margrit Radtke, Ilse Saile, Gertrud Streibel und Herbert Struckmeier sowie in Abwesenheit Brunhilde Nölke.Eine Urkunde für 25jährige Vereinszugehörigkeit plus Ehrennadel erhielten: Regina Becker, Wolfgang Dohmeyer, Eleonore und Karl-Heinz Garbe, Ursula Günnewig, Erika und Jürgen Heitmann sowie in Abwesenheit Christa und Michael Krack, Hannelore Bigga und Ilse Müller.Ebenfalls eine Urkunde für 10jährige Mitgliedschaft mit Ehrennadel erhielten: Uta Becker und Anneliese Wilharm sowie in Abwesenheit Ingrid und Rüdiger Eckhardt, Gerda Hasse, Edith Rollauer und Christa KloseAuf Vorschlag des Vorstandes wurden Rolf Drewes – langjähriger Vorsitzender – und Margot Pehl - lang-jährige stv. Vorsitzende und Organisatorin der Besichtigungsfahrten – zu Ehrenmitgliedern gewählt.Im Sinne des Vereinszwecks gibt es derzeit 19 Angebote (einige mit unterschiedlichen Leistungsgruppen); Wandern, Radwandern, Nordic-Walking, Kegeln, Gymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Wasser-gymnastik, Klönschnack und Kartenspielen, Bildungsvorträge, Vorträge zu Ernährungs- und Gesundheitsthemen, Besichtigungsfahrten und Städtereisen. Die Gymnastikangebote sind als Funktionstraining anerkannt und werden von den Krankenkassen bezuschusst. Hieran können auch Nichtmitglieder teilnehmen.In diesem Jahr werden ein Handarbeitskreis, eine Doppelkopfrunde und eine Boule-Gruppe neu eingerichtet.Auch Kindern gilt das Vereinsinteresse: Das Gesundheitskonzept nach Sebastian Kneipps Lehre: „Wasser – Bewegung – Heilpflanzen – Ernährung – Lebensordnung“ wird in den „Kneipp-Kindergärten“ Wichtelhausen in Egestorf und Max und Moritz in Landringhausen praktiziert.Neu in den Vorstand wurde zum 2. stv. Vorsitzenden einstimmig der Pressewart Karl-Heinz Pfennig gewählt. Der Vorstand besteht jetzt aus Peter Wannemacher (Vorsitzender), Jutta Hannemann (1. stv. Vorsitzende), Karl-Heinz Pfennig (2. stv. Vorsitzender), Hajo Völkers (Schatzmeister), Sieglinde Wannemacher (Schriftführerin) und Wolfgang Berthel (stv. Schriftführer).Text: Peter Wannemacher, Karl-Heinz Pfennig, Fotos: Dieter LudewigBarsinghausen, den 16. Februar 2019 Kneipp-Verein Barsinghausen e. V.