Landkreispokal der Sportschützen

Finale findet am 28. April in Großaitingen statt

1993 wurde erstmals für die Schützenvereine im Landkreis Augsburg ein Pokalwettbewerb eingeführt, an dem alle Schützenvereine teilnehmen konnten. Es handelt sich um einen Mannschaftswettbewerb. Dadurch können sich Schützenvereine landkreisweit treffen und kennen lernen.Das Finale des zum 24. Mal ausgetragenen Landkreispokals findet am 28. April 2017 in Großaitingen auf den Schießanlagen der Singoldschützen Großaitingen und ZSG Großaitingen statt. Der Wettbewerb beginnt um 18.30 Uhr, die Siegerehrung wird gegen 22.30 Uhr erfolgen.Die acht Finalmannschaften werden in der zweiten Vorrunde bis 21. April 2017 ermittelt.