Weiterbildung zum/zur Sozialwirt*in (bbw/Hochschule) - Neuer Starttermin am 15. Oktober 2019

Zum siebenundzwanzigsten Mal in Folge startet amdie erfolgreiche Weiterbildung zum/zur „“ beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH. Der Kurs richtet sich anund beinhaltet neben den zentralen Fächernweitere Themenschwerpunkte wieIn Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg wird die Weiterbildung in einem Zeitraum vondurchgeführt. Bei Vorliegen der geforderten Voraussetzungen können die Teilnehmer*innen folgende Zusatzqualifikationen erwerben:, die Qualifikation „Leitung von Einrichtungen der Altenhilfe und für ältere Menschen“ nach AVPfleWoqG“ sowie die Qualifikation zur „Verantwortlichen Pflegefachkraft nach § 71 SGB XI“.Angesichts der gravierenden Veränderungen wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, ergibt sich für Organisationen und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens ein wachsender Bedarf an qualifizierten Führungskräften. Die Weiterbildung zum/zur „Sozialwirt*in (bbw/Hochschule)“ trägt diesen Anforderungen Rechnung und bereitet fundiert auf die Aufgaben in den Bereichenfür entsprechende Einrichtungen vor.Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Stefanie Wagner zu Verfügung.bbw Augsburg, Ulmer Straße 160, 86156 AugsburgFrau Stefanie Wagner, Telefon: 0821 40802-429, E-Mail: stefanie.wagner@bbw.deHomepage: www.bbw-seminare.de