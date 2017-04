Unternehmerschule Freier Beruf am 09.05.2017 im bfz Augsburg

Das Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) veranstaltet am Dienstag, den 9. Mai 2017 in Kooperation mit den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH ein Seminar, in dem Existenzgründer in Freien Berufen praxisnahe Informationen erhalten.

Dies sind nur einige Fragen, mit denen sich Existenzgründer am Anfang ihrer Selbständigkeit auseinandersetzen müssen. Zu Recht, denn eine gute Planung und Vorbereitung ist zwingende Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg.Die Experten informieren über die Besonderheiten der Existenzgründung in Freien Berufen, über Gründen aus der Arbeitslosigkeit, über Finanzierungsmöglichkeiten und öffentliche Fördermittel sowie über die rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte einer Existenzgründung.Die Veranstaltung dauert vonund findet in denstatt.Der Beratungstag wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie finanziell gefördert.Anmeldung erforderlich bis zum 05. Mai 2017 unter: www.ifb.uni-erlangen.de/veranstaltungen Weitere Informationen unter Telefon: 0911/23 565-22Teilnahmegebühr: 30,00 €