Landrat Martin Sailer lädt am 27. April zur Kinder- und Jugendsprechstunde ins Landratsamt ein

Augsburg : Landratsamt |

Anmeldungen sind noch bis 20. April möglich

In regelmäßigen Abständen organisiert die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Augsburg eine Kinder- und Jugendsprechstunde, in der die jungen Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen, Anliegen und Wünsche mit Landrat Martin Sailer besprechen können. Die nächste Sprechstunde findet am Mittwoch, 27. April 2022, von 15 bis 18 Uhr im Landratsamt Augsburg statt. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises bis 26 Jahre, ganz egal ob einzeln oder als Gruppe. Die Sprechstunde bietet die Möglichkeit, mit dem Landkreischef über Probleme oder Schwierigkeiten jeglicher Art zu sprechen oder auch um ein tolles Projekt vorzustellen. Wer den Weg ins Landratsamt nicht auf sich nehmen kann oder möchte, kann auch auf digitalem Wege mit dem Landrat ins Gespräch kommen.Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung zur Sprechstunde im Vorfeld erforderlich. Für die Anmeldung oder im Falle von Fragen steht Monika Seiler-Deffner von der Kommunalen Jugendarbeit unter der Telefonnummer 0821 3102 2679 oder perE-Mail an Monika.Seiler-Deffner@LRA-a.bayern.de gerne zur Verfügung. Alternativ ist auf der Website des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/kinder-und-jugendsprechstunde ein Online-Anmeldeformular zu finden sowie viele ergänzende Informationen rund um die Kinder- und Jugendsprechstunde. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 20. April 2022.