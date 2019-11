Landkreis Augsburg unterstützt Jungunternehmer

Augsburg : Landratsamt |

Kostenlose Beratung für IT- und Medien-Gründer

Kostenfreie Beratung für IT- und Medien-Gründer

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Menschen ein großer Traum. Die eigene Geschäftsidee zu verwirklichen und künftig sein eigener Herr zu sein klingt verlockend. Doch wie stellt man das an? Welche Dinge sind wo zu beantragen? Wie hoch ist das Risiko? Wie viel Startkapital ist nötig? Fragen über Fragen, die von hochmotivierten, künftigen Unternehmern aus mangelnder Erfahrung oft nicht beantwortet werden können. Der Landkreis Augsburg hilft!In Zusammenarbeit mit dem Digitalen Zentrum Schwaben findet am Mittwoch, 6. November 2019, von 16 Uhr bis 18 Uhr im Landratsamt eine kostenfreie Beratung für IT- und Medien-Gründer statt. Angesprochen werden Gründungsinteressierte und junge Unternehmer/innen, die eine Idee im Bereich Digitalisierung haben oder die ein innovatives, digitales Vorhaben umsetzen möchten. Dies erfolgt im Rahmen eines rund einstündigen persönlichen Informations- und Orientierungsgesprächs. Die Teilnahme an dem Einzelgespräch ist kostenfrei. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, ist die Vereinbarung eines individuellen Termins dringend erforderlich.Ansprechpartner:Herwig Leiter, Wirtschaftsförderer im Landratsamt.Telefon: 0821 3102 2198E-Mail: wirtschaftsfoerderung@LRA-a.bayern.deTag: Mittwoch, 6. November 2019Uhrzeit: 16 bis 18 UhrOrt: Landratsamt AugsburgPrinzregentenplatz 486150 Augsburg