Infoveranstaltungen im bfz Augsburg: Berufsbilder Ergotherapeut/in, Physiotherapeut/in, Kinderpfleger/in und Erzieher/in

Das Schul- und Studienzentrum der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH Augsburg veranstaltet ameine Informationsveranstaltung zu den Berufen im Sozial- und Gesundheitswesen.Wer einebeginnen möchte, darf sich gerne über die Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und über weitere Themen rund um die Ausbildung informieren.Die Informationsveranstaltung findet in der Ulmer Straße 160, 86156 Augsburg in Aufgang K statt. Der Raum K167 befindet sich im ersten Stock.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Schul- und Studienzentrum des bfz AugsburgUlmer Straße 160, 86156 AugsburgTelefon: 0821-40802-344 / -345 / -450Sie finden uns im Internet unter: www.schulen.bfz.de Per E-Mail sind wir zu erreichen unter: info-augsburg@bfz.de