Jetzt neu: Bunter Kreis bietet ab September 2019 spezielles Training für übergewichtige Kinder an

Augsburg, 11. Juli 2019. Adipositas ist eine der bedeutendsten Gesundheitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Als wichtigste Ursachen gelten mangelnde körperlicher Aktivität im Alltag und eine übermäßige Zufuhr energiereicher Nahrungsmittel. Betroffene Mädchen und Jungen können Folgeerkrankungen wie Typ II Diabetes, Stoffwechselstörungen, Bluthochduck oder eine Fettleber entwickeln. Zudem leiden sie oft unter sozialer Ausgrenzung und Benachteiligung.Der Bunte Kreis bietet deshalb ab September 2019 erstmals eine spezielle Gruppenschulung für übergewichtige Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an. Das „fitte Familienprogramm für übergewichtige Kinder“ oder kurz „Fit for Fam“ ist ein auf 12 Monate ausgelegtes Training, bei dem die Mädchen und Jungen gemeinsam mit ihren Eltern lernen, wie sie sich gesund ernähren können und welche Folgen Übergewicht hat. Zudem setzen sich die Kinder mit ihrem eigenen Körper auseinander und reflektieren ihr Essverhalten. Aber auch Spaß und Action kommen selbstverständlich nicht zu kurz. So kochen die Kinder gemeinsam, besuchen einen Hochseilgarten und toben sich bei vielen Bewegungsspielen aus.Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter www.bunter-kreis.de/adipositas