Landratsamt geschlossen

Augsburg : Landratsamt |

Mittwoch, 26. Juni 2019

Am Mittwoch, 26. Juni, bleibt das Landratsamt Augsburg wegen einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen. Neben dem Hauptgebäude am Augsburger Prinzregentenplatz sind auch die Außenstellen in Augsburg, Gersthofen, Schwabmünchen und Stadtbergen sowie die Volkshochschule Augsburger Land geschlossen. Die Seniorenberatungsstellen sind an diesem Tag ebenfalls nicht zu erreichen. Das Jobcenter in Schwabmünchen hat an diesem Tag zu den gewohnten Zeiten geöffnet.